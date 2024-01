Lúpež v Prievidzi: Mužovi hrozí osemročné väzenie

Prievidza 12. januára (TASR) - Policajný vyšetrovateľ z Prievidze obvinil 30-ročného muža zo zločinu lúpeže. Fyzicky napadol a olúpil 21-ročného muža. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



Obvinený udrel poškodeného do hlavy, na zemi ho potom kopal a opakovane udieral do tváre. Z vrecka nohavíc a z bundy mu následne zobral 50 eur a z miesta ušiel.



"Obvinený spôsobil poškodenému zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu s doposiaľ nezistenou dobou liečenia. Muža zakrátko vypátrali policajti a umiestnili ho do policajnej cely. Vyšetrovateľ navrhol jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov," doplnila hovorkyňa.