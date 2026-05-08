Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
LÚPEŽ V ZÁLOŽNI: Páchateľ prišiel do predajne v Bratislave so zbraňou

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo vo štvrtok neskoro večer v priestoroch záložne na Krížnej ulici v Bratislave. Do prevádzky podľa zistených informácií vošiel neznámy páchateľ ozbrojený krátkou guľovou zbraňou. Polícia to oznámila na sieti Facebook, informuje TASR.

K lúpeži podľa vyhlásenia došlo krátko pred 21.50 h. Bratislavskí policajti vykonávajú potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku, zisťovania totožnosti páchateľa a jeho vypátrania, uvádza sa v príspevku s tým, že nikto neutrpel zranenia.

Polícia pátra po mužovi vysokom približne 170 cm, ktorý bol oblečený v maskáčovej súprave a na hlave mal baretku. Pravdepodobne ide o ľaváka. O pomoc pri pátraní po dosiaľ neznámom páchateľovi požiadala aj verejnosť.

