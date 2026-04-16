LÚPEŽ V ŽILINE: Podozrivých mladíkov zadržali
Poškodenému mužovi sa podarilo postaviť zo zeme a z miesta utiecť.
Autor TASR
Žilina 16. apríla (TASR) - Polícia zadržala dvojicu mladíkov, ktorí sú podozriví z víkendovej lúpeže na Ulici 1. mája v Žiline. Informovala o tom vo štvrtok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
K lúpežnému prepadnutiu došlo v sobotu (11. 4.) krátko po 22.00 h. „Dvaja muži vo veku 15 a 18 rokov mali pred bytovým domom v Žiline sotiť muža, ktorý spadol na zem. Následne jeden z nich poškodeného kopol do spodnej časti tela a druhý mu mal násilím vytiahnuť z vrecka nohavíc mobilný telefón,“ priblížila polícia.
Doplnila, že poškodenému mužovi sa podarilo postaviť zo zeme a z miesta utiecť. „V krátkom čase sa podarilo podozrivých zadržať a obmedziť na osobnej slobode,“ dodala polícia.
