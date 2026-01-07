< sekcia Regióny
LÚPEŽNÉ PREPADNUTIE V MALACKÁCH: Mladíkov už obvinili
Pri preukázaní viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Vyšetrovateľ obvinil 19-ročného Jozefa D. a 20-ročného Miroslava Š. za zločin lúpeže spáchaný formou spolupáchateľstva. Ide o mužov, ktorí v pondelok (5. 1.) prepadli pumpu v Malackách. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Policajti v utorok (6. 1.) zadržali dvoch páchateľov, ktorí mali v pondelok prepadnúť čerpaciu stanicu na Stupavskej ulici v Malackách. Pod hrozbou chladnej zbrane odcudzili z pokladnice čerpacej stanice finančnú hotovosť vo výške 680 eur, pripomenula Šimková.
„Obaja obvinení sa momentálne nachádzajú v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách bol podaný podnet na vydanie návrhu na vzatie obvinených do väzby,“ uviedla hovorkyňa. Dodala, že pri preukázaní viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
