Petra Vlhová sa stala krstnou mamou Liptovských drobov

Liptovský Mikuláš 13. augusta (TASR) – Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokrstila v piatok v Liptovskom Mikuláši gastronomickú špecialitu s chráneným zemepisným označením Liptovské droby. Stalo sa tak počas podujatia Švábkafest.



"Droby i jaternice jedávam, i keď teraz veľmi nemôžem, pretože si musím dávať pozor na stravu. Ale teším sa, že si na nich dnes znova pochutnám," povedala Vlhová.



Liptovské droby sú tradičný druh jaterníc so zemiakovou náplňou, ktoré sa vyrábajú starou remeselnou metódou na území Liptova. Podstatou receptu sú jemne rozotreté zemiaky, ktoré sú doplnené o rozomleté škvarky, cibuľu, soľ a zmes korenín. Podávajú sa zväčša s kyslou kapustou, nakladanými uhorkami či cviklou.



V roku 2021 boli Liptovské droby zaregistrované do systému kvality Európskej únie ako potravina s chráneným zemepisným označením. Originálne Liptovské droby sú len tie, ktoré sú vyrábané v zmysle schválenej receptúry. Primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč priblížil, že trvalo päť rokov, kým sa podarilo absolvovať všetky procesy pre získanie označenia. "Oceňujem, že Petra sa rozhodla dať svoje meno pod Liptovské droby. Je to pre ne tá najlepšia reklama," skonštatoval primátor.