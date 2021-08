Lyžiarka Petra Vlhová sa stane krstnou mamou Liptovských drobov

Liptovský Mikuláš 4. augusta (TASR) – Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokrstí 13. augusta v Liptovskom Mikuláši gastronomickú špecialitu s chráneným zemepisným označením, Liptovské droby. Stane sa tak počas podujatia Švábkafest na centrálnom námestí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Tak, ako získala Peťa svoj zlatý glóbus, Liptovské droby získali svoju ochrannú známku. Takže výnimočná krstná mama si na uvedenie do života našla výnimočný produkt," prezradil primátor Ján Blcháč.



Vedenie mesta očakáva, že so slovenskou lyžiarkou sa na námestí stretne množstvo fanúšikov. Plánujú jej udeliť ocenenie, ktoré schválili poslanci liptovskomikulášskeho mestského zastupiteľstva. Za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta dostane Vlhová čestné občianstvo.



Námestie osloboditeľov bude 13. augusta patriť aj ďalšiemu programu, ktorého ústrednou surovinou bude zemiak. "Filozofiou tradičného podujatia je prezentácia a pripomenutie si histórie zemiakov na Liptove v modernej dobe. Chceme aj mladšej generácii ukázať, ako to kedysi vyzeralo na pravom liptovskom dedinskom dvore. V tomto duchu aj zmeníme hlavné námestie," priblížila vedúca odboru rozvoja mesta Soňa Višňovská.



Organizátori nachystali do programu moderovanú ukážku prípravy Liptovských drobov priamo na pódiu. "Na mieste nebudú chýbať vychýrení liptovskí výrobcovia a predajcovia drobov z rodiny Tkáčovcov a Makovických. Takže bude možné ochutnať túto liptovskú dobrotu v rámci gastro zóny so stánkami, ktoré budú zamerané na predaj hotových pečených výrobkov," poznamenala Višňovská.