Lyžiarska sezóna sa už začala aj na Skalke

Kremnica 4. februára (TASR) – Tohtoročná lyžiarska sezóna odštartovala začiatkom februára už aj na Skalke pri meste Kremnica v okrese Žiar nad Hronom. Lyžiarske stredisko v Kremnických vrchoch má po viac ako desaťročí nového prevádzkovateľa.



Prenájom pozemkov, na ktorých sa nachádza sedačková lanovka a k nej prislúchajúca zjazdovka, novému prevádzkovateľovi schválili v novembri minulého roka poslanci mesta Kremnica na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Mesto pozemky pod lanovkou na dobu neurčitú prenajalo spoločnosti Weill, ktorej stopercentným vlastníkom je majiteľ technologických a technických zariadení strediska.



Zmluvu o prenájme pozemkov mesto so spoločnosťou Weill podpísalo koncom decembra 2021. Lyžiarske stredisko na Skalke je otvorené od 1. februára, a to počas prevádzkovej doby od 9.00 do 16.00 h. Pre verejnosť je dostupná i nová webová stránka www.skiskalka.sk.



Predchádzajúcim prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska na Skalke bola spoločnosť CLD, s ktorou mesto po viac ako desaťročí zmluvu o prenájme pozemkov pod štvorsedačkovou lanovkou rozviazalo. Primátor Kremnice Alexander Ferenčík rozhodnutie mesta pre TASR odôvodnil zlými skúsenosťami s bývalým prevádzkovateľom strediska.



Samospráva Kremnice vníma i problém s kapacitou parkovacích miest na Skalke, ktorú počas zimných mesiacov vo veľkom navštevujú i priaznivci bežeckého lyžovania. V aktuálnej zimnej sezóne už cesta na Skalku musela byť pre naplnenosť parkovacích kapacít niekoľkokrát uzatvorená.



"Niektoré riešenia už pripravujeme. Sú tam vonkajšie športoviská, ktoré by sme v budúcnosti chceli v zimnej sezóne využiť na parkovanie," poznamenal pre TASR Ferenčík. Ako dodal, dôjsť by mohlo i k posilneniu kyvadlovej dopravy z mesta.