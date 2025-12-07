Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LYŽIARSKA SEZÓNA ŠTARTUJE:Stredisko Roháče-Spálená otvorí 11. decembra

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Na Orave sa už lyžuje aj v stredisku Ski Krušetnica, lyžiarske stredisko Kubínska hoľa plánuje privítať prvých lyžiarov počas soboty 13. decembra.

Autor TASR
Zuberec 7. decembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Roháče - Spálená v Západných Tatrách privítalo počas víkendu prvých lyžiarov. Ako informovalo vedenie strediska na svojej webovej stránke, dennú prevádzku spustia 11. decembra.

Aktuálne snehové podmienky umožnilo v Roháčoch - Spálenej otvoriť štyri zjazdovky o celkovej dĺžke viac ako 2,5 kilometra a popri hlavnej šesťsedačkovej lanovke sú lyžiarom k dispozícii aj tri vleky.

