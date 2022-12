Lyžiarska sezóna v Krahuliach odštartuje už tento piatok

Krahule 14. decembra (TASR) – Tohtoročná sezóna v lyžiarskom stredisku v obci Krahule v Kremnických vrchoch odštartuje už v piatok (16. 12.). Ceny skipassov napriek vysokému nárastu nákladov na prevádzku strediska zdraželi len mierne. Pre TASR to uviedol majiteľ strediska Ski Krahule Vladimír Urblík.



"Ceny lístkov sme mierne zvýšili, približne o 10 až 15 percent. Celodenné lístky počas pracovných dní však budú zľavnené," priblížil Urblík. Ako dodal, v porovnaní s nárastom nákladov na prevádzku strediska ide len o kozmetickú úpravu. Napríklad za elektrickú energiu na burze aktuálne platia osemnásobne viac ako pred rokom.



"Nevieme, ako skončí vo výsledku sezóna, nevieme to vôbec odhadnúť. Nemôžeme zavrieť, obávam sa, že tím zaškolených ľudí by sme o rok už naspäť neposkladali," skonštatoval Urblík. Majiteľ strediska prevádzkuje v blízkosti vlekov aj penzión. Ceny za ubytovanie napriek zvýšeným nákladom v porovnaní s vlaňajšou sezónou nemenili.



Lyžiarske stredisko Ski Krahule ponúka návštevníkom päť vlekov a štvorsedačkovú lanovku. Novinkou pre aktuálnu sezónu bude 75-metrový dopravníkový pás pre deti a začiatočníkov, ktorý bude prístupný zadarmo.