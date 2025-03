Lyžiarska sezóna v stredisku Kokava-Línia pokračuje, sneh je iba umelý

Poltár 3. marca (TASR) - Lyžiarska sezóna v stredisku Kokava-Línia v Poltárskom okrese pokračuje aj v marci, v súčasnosti sa však ľudia aj naďalej lyžujú len na umelom snehu. TASR o tom v pondelok informoval konateľ František Auxt s tým, že ceny lístkov na vlek tento týždeň zlacneli o 20 percent.



Dodal, že na strednom Slovensku sú momentálne jarné prázdniny. Verí, že aj napriek otepleniu lyžovačka do konca tohto týždňa vydrží. Spomenul, že podmienky na lyžovanie sú dobré a na svahu je aktuálne od 40 do 70 centimetrov technického snehu. "Po prázdninách stredisko zatvoríme, ak to však počasie dovolí, chceli by sme otvoriť ešte cez víkendy," objasnil. Posledné večerné jazdy organizujú pre ľudí v stredu (5. 3.).



Ako ďalej uviedol, súčasná zimná sezóna bola vydarená a jedna z najlepších, aké mali. Zdôraznil, že bolo veľa slnečných dní a vysoká návštevnosť, chýbal však prírodný sneh. Podotkol, že za celú sezónu ho na svah napadlo približne 20 centimetrov. Výhodou strediska však podľa neho je, že počas inverzie bolo na svahu jasno a svietilo slnko. Do strediska okrem rodín s deťmi prichádzali aj lyžiarske zájazdy. Niektoré dochádzali denne, napríklad zo Sliača, Zvolena i z Novohradu.



Pripomenul, že v stredisku je sucho a potrebovali by väčšiu zásobáreň vody. Do budúcna to podľa neho môže byť problém, plánujú preto vybudovať jazero, aby nazbierali vodu na výrobu snehu. Spolu majú v stredisku 11 snežných diel a sezónu spustili 28. decembra 2024. Aktuálne je na Kokave-Línii päť vlekov a jeden menší s konopným lanom, ktorý je možné využívať zadarmo.



Lyžiarske stredisko Kokava-Línia vzniklo v 80. rokoch 20. storočia, keď na kopci Homračka postavili prvý vlek. V súčasnosti má podľa údajov prevádzkovateľa zjazdovky ľahkej náročnosti s celkovou dĺžkou okolo dvoch kilometrov v nadmorskej výške 600 až 800 metrov.