Lyžiarske strediská pod Tatrami sa pripravujú na sezónu

Poprad 13. decembra (TASR) - Uplynulý víkend odštartovali lyžovačku na Štrbskom Plese, onedlho chcú otvoriť stredisko aj v neďalekej Tatranskej Lomnici. Pomaly sa však na zimnú sezónu pripravujú aj ďalšie menšie strediská pod Tatrami, v Spišskom Bystrom by chceli spustiť sezónu už v sobotu 17. decembra.



"Na svahoch je približne 50 centimetrov snehu, takže podmienky už na to máme, ešte ale nie je isté, či sa nám podarí kompletne pripraviť stredisko, rozhodneme sa vo štvrtok (15. 12.)," uviedol Vladimír Žemba ml., ktorý okrem Spišského Bystrého spolu s rodinou prevádzkuje aj Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke. Tam v uplynulých dňoch nasnežilo asi 30 centimetrov snehu a stredisko chcú otvoriť v závere budúceho týždňa. Už teraz sú tam však podľa Žembu ml. vhodné podmienky pre skialpinistov a bežkárov. "Očakávame, že sezóna bude lepšia ako vlani, zväčšili sme bufet aj požičovňu lyží a snažili sme sa vylepšiť aj detskú lyžiarsku škôlku. Zmluvy na dodávku energií sme uzatvorili ešte skôr, takže zdražovanie by sa nás veľmi nemalo dotknúť," dodal Žemba ml.



Tesne pred Vianocami chcú po niekoľkoročnej prestávke otvoriť aj lyžiarsky areál Nová Lopušná dolina. "Stredisko určite otvoríme 23. decembra, zjazdovky ešte zasnežujeme a od stredy 14. decembra začneme s ich úpravou. Potrebujeme ešte doladiť nejaké technologické záležitosti. Ak by sa nám podarilo otvoriť skôr, určite o tom budeme návštevníkov informovať na sociálnej sieti," uviedol pre TASR spolumajiteľ strediska Miloš Kopper. Pred sezónou tam pripravili niekoľko noviniek, napríklad detský kolotoč, 80-metrový detský pásový vlek, sprevádzkovali dva bufety a investovali aj do nového systému na turnikety i zasnežovania. "Našim cieľom je toto stredisko opäť oživiť a v budúcnosti plánujeme prevádzkovať ho celoročne aj s možnosťou ubytovania," priblížil plány Kopper.



Vo Vernári spustia lyžovačku pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Prevádzkovateľ Ján Alexa priblížil, že na svahoch majú okolo 50 centimetrov snehu. "Všetky termíny na lyžiarske školy už máme v hoteli rezervované, priestor je už len pre kurzy formou dochádzky, takže veríme, že sezóna dopadne dobre," uviedol Alexa, ktorý spolu s rodinou získal stredisko do prevádzky od obce na najbližších 20 rokov.



Lyžiarsky areál v obci Lučivná by chceli pre verejnosť otvoriť počas Vianoc. V neďalekom lyžiarskom stredisku Lopušná dolina plánujú spustiť prevádzku 25. decembra.