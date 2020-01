Lyžiarske stredisko Bezovec otvára sezónu až teraz

Piešťany 8. januára (TASR) – Lyžiarske stredisko Bezovec pri Piešťanoch začína pre vysoké teploty a nedostatok snehu na západnom Slovensku svoju zimnú sezónu až v stredu 8. januára. Umelo zasnežený je základný 300-metrový svah Chirana s vlekom a začalo sa so zasnežovaním detského svahu Dedovka. TASR o tom informoval konateľ spoločnosti Ski-Bezovec s.r.o. Libor Strechay s tým, že na Bezovci sa počas tejto zimy dalo doteraz iba sánkovať.



"Podmienky na lyžovanie sú teraz dobré, s vrstvou technického snehu do 15 do 25 centimetrov. Na nadchádzajúci víkend otvoríme dvestometrovú Dedovku, kde bude fungovať aj lyžiarska škôlka," uviedol Strechay. Zasnežovať začali hneď, ako to umožnili nočné nižšie teploty. "Inak sa to riešiť nedá, prírodné podmienky nám neprajú," konštatoval s tým, že stredisko pocíti, že nefungovalo počas silnej vianočnej sezóny. Predchádzajúcu sezónu 2018/2019 označil Strechay za jednu z najlepších, ktorú v tomto roku už nemajú šancu dohnať, nakoľko "prišli" o zimné školské prázdniny.



Na Bezovec chodia lyžovať domáci i športovci zo západného Slovenska, najmä z južných okresov. Otvorené je denne od 9. do 20. hodiny. Lyžiarske stredisko v pohorí Považský Inovec nesie názov podľa vrchu Bezovec s nadmorskou výškou 748 m. Má štyri zjazdovky s vlekmi pre lyžiarov začiatočníkov v rámci lyžiarskych výcvikov, mierne pokročilých i náročných lyžiarov a snowboardistov. Prepravná kapacita je 3000 osôb za hodinu.