< sekcia Regióny
Lyžiarske stredisko Jahodná chce budúci týždeň začať so zasnežovaním
Snežné delá máme pripravené, už nám len musí počasie dopriať, uviedol vedúci strediska Rastislav Kohan.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 19. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Jahodná pri Košiciach plánuje budúci týždeň začať s technickým zasnežovaním. Pre TASR to potvrdil vedúci strediska Rastislav Kohan.
Podľa neho závisí spustenie zasnežovania od počasia. „Tento týždeň nám prší, ale budúci týždeň od pondelka by sme chceli začať. Snežné delá máme pripravené, už nám len musí počasie dopriať,“ uviedol. Ako dodal, ceny oproti minulej sezóne v lyžiarskom stredisku nemenili.
Podľa neho závisí spustenie zasnežovania od počasia. „Tento týždeň nám prší, ale budúci týždeň od pondelka by sme chceli začať. Snežné delá máme pripravené, už nám len musí počasie dopriať,“ uviedol. Ako dodal, ceny oproti minulej sezóne v lyžiarskom stredisku nemenili.