Lyžiarske stredisko Jahodná chce začať so zasnežovaním cez víkend

Košice 30. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Jahodná chce otvoriť sezónu. S technickým zasnežovaním by mohli začať počas najbližšieho víkendu. Pre TASR to uviedol vedúci strediska Ján Petróci s tým, že všetko bude závisieť od počasia a protipandemických opatrení.



V súčasnosti nevie odhadnúť, v akom režime by mohli túto lyžiarsku sezónu fungovať. „Ale nevzdali sme sa, zasnežiť musíme, aspoň začiatok. Uvidíme, ako sa situácia počas dvoch týždňov vyvinie,“ doplnil s tým, že čakajú na víkend a priaznivé teploty. „Dnes boli prvýkrát vhodné podmienky na zasnežovanie. Nasledovať má oteplenie a od víkendu predpokladáme mráz a spustíme zasnežovanie,“ povedal.



Petróci pripomenul, že so zasnežovaním v uplynulých rokoch začínajú zhruba v rovnakom období. Začiatok sezóny býva rôzny. „Toto stredisko nie je až tak vysoko, čiže to závisí od počasia. Podarilo sa otvoriť sezónu aj v polovici decembra, inokedy až na Silvestra,“ doplnil s tým, že boli aj horšie sezóny. V tej predchádzajúcej boli v súvislosti s pandémiou aj opatreniami podľa jeho slov stratoví.