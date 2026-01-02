< sekcia Regióny
Lyžiarske stredisko Jahodná hodnotí návštevnosť ako dobrú
Malú zjazdovku otvorili skôr, veľkú na Silvestra.
Autor TASR
Košice 2. januára (TASR) - Návštevnosť lyžiarskeho strediska Jahodná pri Košiciach je zatiaľ dobrá, a to aj napriek neskoršiemu spusteniu sezóny. Pre TASR to povedal vedúci strediska Rastislav Kohan.
Malú zjazdovku otvorili skôr, veľkú na Silvestra. „Zima neprišla, ako sme očakávali. Zasnežujeme každý deň. Prírodný sneh nemáme,“ uviedol s tým, že pred spustením sezóny zmodernizovali systém umelého zasnežovania.
„Máme aj lyžiarsku škôlku a tradične očakávame i školy v rámci lyžiarskych výcvikov,“ doplnil Kohan. Verí, že sezóna potrvá tak dlho, ako vlani, keď ju ukončili v závere marca.
Lyžiarske stredisko Jahodná je počas zimných prázdnin otvorené od 8.00 do 21.00 h, pričom medzi 16.00 a 17.00 h upravujú zjazdovky. Od štvrtka 8. januára bude v prevádzke denne od 8.00 do 16.00 h a večerné lyžovanie bude od 16.00 h do 20.00 h.
