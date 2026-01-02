Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Regióny

Lyžiarske stredisko Jahodná hodnotí návštevnosť ako dobrú

.
Na snímke lyžiarske stredisko Jahodná. Foto: TASR - František Iván

Malú zjazdovku otvorili skôr, veľkú na Silvestra.

Autor TASR
Košice 2. januára (TASR) - Návštevnosť lyžiarskeho strediska Jahodná pri Košiciach je zatiaľ dobrá, a to aj napriek neskoršiemu spusteniu sezóny. Pre TASR to povedal vedúci strediska Rastislav Kohan.

Malú zjazdovku otvorili skôr, veľkú na Silvestra. „Zima neprišla, ako sme očakávali. Zasnežujeme každý deň. Prírodný sneh nemáme,“ uviedol s tým, že pred spustením sezóny zmodernizovali systém umelého zasnežovania.

„Máme aj lyžiarsku škôlku a tradične očakávame i školy v rámci lyžiarskych výcvikov,“ doplnil Kohan. Verí, že sezóna potrvá tak dlho, ako vlani, keď ju ukončili v závere marca.

Lyžiarske stredisko Jahodná je počas zimných prázdnin otvorené od 8.00 do 21.00 h, pričom medzi 16.00 a 17.00 h upravujú zjazdovky. Od štvrtka 8. januára bude v prevádzke denne od 8.00 do 16.00 h a večerné lyžovanie bude od 16.00 h do 20.00 h.
.

Neprehliadnite

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica