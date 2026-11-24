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Lyžiarske stredisko Jahodná pri Košiciach začalo so zasnežovaním
Ceny v lyžiarskom stredisku oproti minulej sezóne nemenili.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Jahodná pri Košiciach začalo s technickým zasnežovaním. Pre TASR to potvrdil vedúci strediska Rastislav Kohan.
Podľa neho bude začiatok samotnej lyžiarskej sezóny závisieť od počasia. Snežné delá spustili na detskej zjazdovke. Ceny v lyžiarskom stredisku oproti minulej sezóne nemenili.
Podľa neho bude začiatok samotnej lyžiarskej sezóny závisieť od počasia. Snežné delá spustili na detskej zjazdovke. Ceny v lyžiarskom stredisku oproti minulej sezóne nemenili.