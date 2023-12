Lyžiarske stredisko Jahodná spustí sezónu na Mikuláša

Jahodná 1. decembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Jahodná pri Košiciach spustí lyžiarsku sezónu v stredu (6. 12.) otvorením detskej zjazdovky. Pre TASR to potvrdil vedúci strediska Rastislav Kohan.



"V prevádzke bude detský kopec a prípravka, takzvaná škôlka pre začiatočníkov," povedal s tým, že spustenie sezóny je naplánované od 9.00 do 16.00 h a od 17.00 do 21.00 h, keď bude lyžovanie zdarma.



Podľa jeho slov prispeli k otvoreniu sezóny výdatné snehové zrážky z uplynulých dní. "Veľmi nám pomohlo sneženie. Po niekoľkých rokoch niečo neskutočné, sme radi tejto snehovej nádielke. Spadlo okolo 25 centimetrov snehu," dodal.



Hlavnú zjazdovku otvoria pravdepodobne v polovici decembra.