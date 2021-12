Lyžiarske stredisko Jahodná víta možnosť spustiť prevádzku vlekov

Košice 10. decembra (TASR) – Lyžiarske stredisko Jahodná víta možnosť spustenia vlekov, aj keď v režime OP. Pre TASR to povedal vedúci strediska Ján Petróci s tým, že otvorenie plánujú v sobotu (11. 12.). Vzhľadom na počasie pravdepodobne zatiaľ spustia len jeden detský vlek.



„Aj keď bude vlek dostupný v okliesnenom režime, vítame túto možnosť. Je nám však ľúto, že to neumožnili verejnosti, ktorá by sa otestovala a prišla, ale také je rozhodnutie a musíme to rešpektovať,“ uviedol s tým, že kontrola OP režimu bude dvojstupňová. Jej realizáciu v praxi si vie predstaviť. „Prvýkrát bude kontrola pri zakúpení lístkov na vlek pri pokladni. Potom bude pri vstupe na vlek. Každý, kto sa preukáže platným COVID preukazom alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, bude označený takou lepiacou páskou, aby bolo jednoznačné, kto je oprávnený sa lyžovať a pohybovať na vleku a zjazdovke.“



S technickým zasnežovaním sa podľa neho v súčasnosti nedá pokračovať pre počasie. „Sme dosť nízko položené lyžiarske stredisko, na veľký kopec potrebujeme nejakých päť až sedem dní dobrých mrazov. Do Vianoc by sme ale veľmi radi spustili aj veľký vlek.“ Podľa Petróciho veľkú zjazdovku a jej okolie v týchto dňoch využívajú sánkari a verejnosť na voľné aktivity.