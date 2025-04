Lyžiarske stredisko Jasná má na jarné lyžovanie stále dostatok snehu

Demänovská Dolina 4. apríla (TASR) - Lyžiarske stredisko Jasná, ktoré je momentálne jediné v prevádzke v rámci Liptova, má na jarné lyžovanie ideálne podmienky s dostatkom snehu. TASR o tom informoval hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.



„Aktuálne máme v prevádzke polovicu z 50 kilometrov zjazdoviek, k dispozícii sú nielen hlavné línie z Chopku na Bielu Púť na severnej strane a na južnej strane z Chopku do Krupovej, ale aj ďalšie zjazdovky,“ uviedol Galajda.



Stredisko by chcelo doplniť zásoby snehu na dojazde zjazdovky Biela Púť, aby mohli lyžiari komfortne zlyžovať z Chopku až k nástupnému bodu a parkovisku. Takže ak podmienky dovolia, budú zasnežovať.



„Od víkendu by sa malo výrazne ochladiť a malo by dokonca začať niekoľko dní snežiť, takže my to vítame a tešíme sa, že zima ešte príde a že Veľká noc bude na snehu a na lyžiach. Veľká noc bude záverom dennej prevádzky - 22. apríla, ale my veríme, že ešte možno májové víkendy niečo málo hore bude lyžovateľné,“ priblížil riaditeľ horského strediska Jasná Jiří Trumpeš.



Na Chopok bude počas Veľkej noci premávať tradičná veľkonočná kraslica na trase lanovky A1 Priehyba - Chopok. „Na Veľkú noc odštartujeme v sobotu 19. apríla tretí ročník Veľkonočnej sánkovačky v Krupovej, ktorá prinesie opäť kopec smiechu a zábavy pre malých aj veľkých. Zúčastniť sa môže ktokoľvek, kto bude mať chuť spustiť sa dole pripravenou sánkarskou dráhou,“ doplnil hovorca.



Ďalej dodal, že na Veľkonočnú nedeľu v panoramatickej reštaurácii pripravili rodinný program s ľudovými pesničkami v podaní živej ľudovej hudby. Deti si užijú tvorivé dielničky, zdobenie veľkonočných medovníkov a maľovanie na tvár.