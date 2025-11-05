< sekcia Regióny
Lyžiarske stredisko Jasná sa pripravuje na zimnú sezónu
Lyžiarske stredisko pripravilo pre lyžiarov novinku, ktorou je skicrossová trať.
Autor TASR
Demänovská Dolina 5. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Jasná v Nízkych Tatrách začalo s testovaním zasnežovacieho systému na zimnú sezónu. Testovaním 640 snežných bodov zistia všetky poruchy. Okrem zasnežovacieho systému pripravujú na zimnú sezónu aj lanovky či 15 snežných pásových vozidiel. Pre TASR to uviedol šéf lyžiarskych tratí v Jasnej Martin Kupčo.
„Príprava na zimnú sezónu sa začína už na jar, keď si skontrolujeme po zimnej sezóne celé zasnežovanie. Cez letnú sezónu sa robia opravy, rôzne revízie a príprava vyvrcholí na jeseň, keď robíme tlakové skúšky, a končí sa samotným spustením diel,“ priblížil Kupčo.
Skúška diel sa začína spustením čerpacích staníc, ktoré natlakujú systém, a tým sa potom spúšťajú jednotlivé delá. „Momentálne máme natlakované celé stredisko, čiže voda je vo všetkých potrubiach, čo predstavuje vyše 50 kilometrov natlakovaných potrubí. Jednotlivé delá sa potom postupne spúšťajú a testujú sa, či sú funkčné,“ spresnil šéf lyžiarskych tratí.
Zasnežovací systém je momentálne v imitačnom režime. Zasnežovať naplno začnú v stredisku vtedy, keď aspoň štyri až päť dní teplota klesne pod mínus dva až mínus tri stupne Celzia. „Tento rok to vychádza tak, že od 20. do 25. novembra by tieto podmienky mali nastať a vtedy začneme ostro zasnežovať, keďže 29. novembra otvárame sezónu, takže musíme spustiť niektoré zjazdovky,“ doplnil Kupčo.
Lyžiarske stredisko pripravilo pre lyžiarov novinku, ktorou je skicrossová trať. „Na trati budú rôzne skoky, klopené zákruty a, jednoducho, tí lyžiari, ktorí radi lyžujú a doprajú si k tomu ešte aj nejakú tú dávku adrenalínu, si určite prídu na svoje. Medzi novinky môžeme zaradiť aj magický les, ktorý vyrastie na Brhliskách v objekte hornej stanice kabínkovej lanovky. Bude to nová rodinná atrakcia, kde deti a rodičia budú môcť zažiť prechádzku a dobrodružstvo práve pri prechádzaní zákutiami magického lesa,“ dodal hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.
„Príprava na zimnú sezónu sa začína už na jar, keď si skontrolujeme po zimnej sezóne celé zasnežovanie. Cez letnú sezónu sa robia opravy, rôzne revízie a príprava vyvrcholí na jeseň, keď robíme tlakové skúšky, a končí sa samotným spustením diel,“ priblížil Kupčo.
Skúška diel sa začína spustením čerpacích staníc, ktoré natlakujú systém, a tým sa potom spúšťajú jednotlivé delá. „Momentálne máme natlakované celé stredisko, čiže voda je vo všetkých potrubiach, čo predstavuje vyše 50 kilometrov natlakovaných potrubí. Jednotlivé delá sa potom postupne spúšťajú a testujú sa, či sú funkčné,“ spresnil šéf lyžiarskych tratí.
Zasnežovací systém je momentálne v imitačnom režime. Zasnežovať naplno začnú v stredisku vtedy, keď aspoň štyri až päť dní teplota klesne pod mínus dva až mínus tri stupne Celzia. „Tento rok to vychádza tak, že od 20. do 25. novembra by tieto podmienky mali nastať a vtedy začneme ostro zasnežovať, keďže 29. novembra otvárame sezónu, takže musíme spustiť niektoré zjazdovky,“ doplnil Kupčo.
Lyžiarske stredisko pripravilo pre lyžiarov novinku, ktorou je skicrossová trať. „Na trati budú rôzne skoky, klopené zákruty a, jednoducho, tí lyžiari, ktorí radi lyžujú a doprajú si k tomu ešte aj nejakú tú dávku adrenalínu, si určite prídu na svoje. Medzi novinky môžeme zaradiť aj magický les, ktorý vyrastie na Brhliskách v objekte hornej stanice kabínkovej lanovky. Bude to nová rodinná atrakcia, kde deti a rodičia budú môcť zažiť prechádzku a dobrodružstvo práve pri prechádzaní zákutiami magického lesa,“ dodal hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.