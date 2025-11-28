Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
< sekcia Regióny

Lyžiarske stredisko Jasná spustilo do prevádzky prvú zjazdovku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

V piatok lyžiari zažijú prvé večerné lyžovanie v novej zimnej sezóne.

Autor TASR
Demänovská Dolina 28. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Jasná v Demänovskej Doline v piatok spustilo do prevádzky prvú zjazdovku Chaletová i tri bežecké trate. Slávnostné oficiálne otvorenie zimnej sezóny sa uskutoční v sobotu (29. 11.). Stredisko o tom informovalo na svojom webe.

V piatok lyžiari zažijú prvé večerné lyžovanie v novej zimnej sezóne. Počas sezóny bude večerné lyžovanie každú stredu, piatok a sobotu od 18.00 h do 21.00 h. „Od piatka začínajú premávať aj skibusy na večerné lyžovanie z Liptovského Mikuláša do Jasnej a v prevádzke budú každý deň konania večerného lyžovania,“ uviedli zo strediska.

Na severnej strane Chopka bude od soboty v prevádzke sedem zjazdoviek a na južnej strane šesť zjazdoviek, čo spolu predstavuje spustenie 17 kilometrov zjazdoviek.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu