Lyžiarske stredisko Jasná spustilo do prevádzky prvú zjazdovku
V piatok lyžiari zažijú prvé večerné lyžovanie v novej zimnej sezóne.
Autor TASR
Demänovská Dolina 28. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Jasná v Demänovskej Doline v piatok spustilo do prevádzky prvú zjazdovku Chaletová i tri bežecké trate. Slávnostné oficiálne otvorenie zimnej sezóny sa uskutoční v sobotu (29. 11.). Stredisko o tom informovalo na svojom webe.
V piatok lyžiari zažijú prvé večerné lyžovanie v novej zimnej sezóne. Počas sezóny bude večerné lyžovanie každú stredu, piatok a sobotu od 18.00 h do 21.00 h. „Od piatka začínajú premávať aj skibusy na večerné lyžovanie z Liptovského Mikuláša do Jasnej a v prevádzke budú každý deň konania večerného lyžovania,“ uviedli zo strediska.
Na severnej strane Chopka bude od soboty v prevádzke sedem zjazdoviek a na južnej strane šesť zjazdoviek, čo spolu predstavuje spustenie 17 kilometrov zjazdoviek.
