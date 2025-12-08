< sekcia Regióny
Lyžiarske stredisko Kubínska hoľa zmodernizovalo zasnežovací systém
V rámci predsezónnej výmeny technológie pribudli v stredisku nové vrtuľové snežné delá a výkonnejšie čerpadlá.
Autor TASR
Dolný Kubín 8. decembra (TASR) - Do zimnej sezóny 2025/2026 vstúpi lyžiarske stredisko Kubínska hoľa so zmodernizovaným zasnežovacím systémom. Ako informoval riaditeľ strediska Vladimír Klocok, v praxi to prinesie až triapolnásobné zrýchlenie zasnežovania lyžiarskych svahov.
V rámci predsezónnej výmeny technológie pribudli v stredisku nové vrtuľové snežné delá a výkonnejšie čerpadlá. Možnosť spustiť naraz až 70 snežných diel znamená, že stredisko vie vytvoriť potrebnú vrstvu snehu omnoho skôr než v minulosti. „Klíma už nie je taká ako pred pätnástimi rokmi, ale rovnako ani technológie nie sú tam, kde boli vtedy. Preto dlhodobo investujeme do modernizácie zasnežovania aj úpravy tratí, aby sme vedeli zabezpečiť stabilné podmienky pre lyžiarov počas celej sezóny,“ poznamenal Klocok.
Teplotné výkyvy umožňuje v stredisku zvládať systém SNOWsat, ktorý v reálnom čase meria hrúbku snehovej pokrývky na celej trati. Tieto údaje sa ukladajú do digitálnej mapy, podľa ktorej sa následne riadi úprava zjazdoviek. Vďaka tomu posádky pásových vozidiel presne vedia, kde treba sneh doplniť a kde je ho naopak dosť.
„Musíme sa aktívne prispôsobovať súčasným podmienkam zimy a zároveň využívať moderné technológie, ktoré si vyžadujú výrazné investície. Aj keď to naši zákazníci nevidia, robíme všetko pre to, aby to pocítili. Aby boli zjazdovky pripravené rýchlo, kvalitne a spoľahlivo počas celej sezóny,“ dodal Klocok.
