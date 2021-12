Lyžiarske stredisko Látky-Prašivá v sobotu otvára zimnú sezónu

Detva 10. decembra (TASR) – Lyžiarske stredisko Látky-Prašivá v Detvianskom okrese otvára zimnú sezónu. Pre TASR to potvrdil prevádzkar hotela pri lyžiarskom svahu Martin Ľupták s tým, že otvorenie plánujú v sobotu (11. 12.) v režime OP.



Ako dodal, u lyžiarov budú režim OP kontrolovať pri kúpe lístka na vlek, v prevádzke bude zatiaľ jeden. Lyžovanie bude denne od 9.00 do 16.00 h, večerné naplánovali od 18.00 do 21.00 h. Lyžiarsky svah je určený pre začiatočníkov a pokročilých. „Napadlo 25 až 30 centimetrov snehu, spustli sme však aj umelé sneženie,“ zdôraznil. Uviedol tiež, že pre turistov a návštevníkov areálu bude fungovať okienko na výdaj občerstvenia. Podľa neho je predčasné hovoriť o tom, aká návštevnosť bude v hoteli, keď pandemické opatrenia povolia ich prevádzku. „Ľudia sa však pýtajú a zo zvedavosti sa aj prídu pozrieť,“ dodal.



Lyžiarske stredisko Látky-Prašivá sa nachádza v prostredí Veporských vrchov v nadmorskej výške 950 metrov. Leží neďaleko cesty medzi mestom Hriňová a obcou Kokava nad Rimavicou. V zime okrem lyžovania poskytuje aj bežkárske trate. Okolie v týchto dňoch však môžu využívať aj sánkari a verejnosť na voľné aktivity.