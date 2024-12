Lyžiarske stredisko Malinô Brdo v sobotu otvorí zimnú sezónu

Ružomberok 19. decembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Malinô Brdo v sobotu (21. 12.) otvorí zimnú sezónu. Pre lyžiarov sú pripravené upravené zjazdovky, pravidelný skibus, ale aj program a novinky, ktoré stredisko pripravilo. TASR o tom informoval riaditeľ Malinô Brdo ski & bike family park Ivan Dic.



Stredisko bude denne otvorené od 8.30 do 15.30 h, pričom v prvých dňoch budú premávať kabínková lanovka, sedačková lanovka a vleky P1, P3 a H210. "Výška snehovej pokrývky je aktuálne približne 40 centimetrov a zjazdovky sú pripravené vďaka efektívnejšiemu systému zasnežovania a novým moderným snežným delám, ktoré sú jednou z noviniek tejto sezóny," uviedol riaditeľ. Ďalej dodal, že medzi ďalšie vylepšenia patria nové sedenia na sedačkovej lanovke, kompletná generálka vleku H130 či úprava zjazdovky Vlkolínska.



V sobotu a nedeľu bude k dispozícii bezplatný skibus, ktorý bude premávať podľa grafikonu platného pre zimu 2024/2025. "Počas top sezóny od 26. decembra do 6. januára a počas jarných prázdnin bude skibus premávať každý deň a postará sa o pohodlnú dopravu lyžiarov priamo pred údolnú stanicu kabínkovej lanovky," doplnil Dic.



Pre skialpinistov stredisko pripravilo kompletne nové značenie skialpových trás.



Počas sezóny je pripravených viacero podujatí. V dňoch 1. a 2. februára sa uskutoční Snow Show - najväčšia testovačka lyží spojená so sprievodným programom. Pre skialpinistov sú pripravené Malinô Skialp Days, ktoré sa budú konať 6. až 9. februára a zahŕňajú viacero športových podujatí.