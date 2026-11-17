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Lyžiarske stredisko na Kubínskej holi zmodernizovalo zasnežovanie
Pred nadchádzajúcou sezónou investovalo viac ako 700.000 eur.
Autor TASR
Dolný Kubín 17. novembra (TASR) - Lyžiarske stredisko na Kubínskej holi na Orave začalo uplynulý víkend so zasnežovaním zjazdoviek. Pred nadchádzajúcou sezónou investovalo viac ako 700.000 eur do modernizácie zasnežovania. TASR o tom informovala marketingová špecialistka strediska Kubínska Patrícia Jaššová.
„Naším cieľom je ponúknuť lyžiarom čo najviac dní kvalitnej lyžovačky, aj keď sú zimy čoraz menej predvídateľné. Vďaka novým snežným delám, výkonnejšej čerpacej stanici a inteligentnému riadeniu dokážeme pri vhodných mrazivých podmienkach zasnežiť spodnú zjazdovku približne za tri dni, teda dvakrát rýchlejšie ako doteraz. Keďže vhodných dní na zasnežovanie ubúda, rozhodujúca je schopnosť využiť každé mrazivé obdobie naplno,“ uviedol riaditeľ strediska Vladimír Klocok.
Zimnú sezónu plánuje stredisko otvoriť 12. decembra, samozrejme, v závislosti od snehových a poveternostných podmienok. „Rozsah lyžovania bude závisieť od aktuálnych snehových podmienok. Našou prioritou je čo najskôr sprístupniť dve hlavné zjazdovky v hornej a dolnej časti strediska a následne postupne rozširovať prevádzku,“ spresnil riaditeľ.
Podľa jeho slov má lyžiarske stredisko vďaka modernizovanému zasnežovaniu lepšie predpoklady na skoršie otvorenie zjazdoviek, dlhšiu sezónu a viac dní denného aj večerného lyžovania. „Vďaka vyššiemu výkonu dokážeme efektívnejšie využiť aj kratšie obdobia s vhodnými mrazivými podmienkami,“ dodal Klocok.
Stredisko už tretí rok pokračuje predajom skipassov na zimnú sezónu v systéme dynamických cien Smart Pricing. „Cena skipassu sa automaticky prispôsobuje aktuálnemu dopytu, termínu, obsadenosti strediska či poveternostným podmienkam. Dynamický systém zároveň pomáha rovnomernejšie rozložiť návštevnosť počas celej sezóny. Motivuje lyžiarov využívať aj menej vyťažené termíny, čím prispieva k lepšiemu využitiu kapacít strediska, kratším čakacím lehotám a vyššiemu komfortu na svahoch,“ priblížila Jaššová.
„Naším cieľom je ponúknuť lyžiarom čo najviac dní kvalitnej lyžovačky, aj keď sú zimy čoraz menej predvídateľné. Vďaka novým snežným delám, výkonnejšej čerpacej stanici a inteligentnému riadeniu dokážeme pri vhodných mrazivých podmienkach zasnežiť spodnú zjazdovku približne za tri dni, teda dvakrát rýchlejšie ako doteraz. Keďže vhodných dní na zasnežovanie ubúda, rozhodujúca je schopnosť využiť každé mrazivé obdobie naplno,“ uviedol riaditeľ strediska Vladimír Klocok.
Zimnú sezónu plánuje stredisko otvoriť 12. decembra, samozrejme, v závislosti od snehových a poveternostných podmienok. „Rozsah lyžovania bude závisieť od aktuálnych snehových podmienok. Našou prioritou je čo najskôr sprístupniť dve hlavné zjazdovky v hornej a dolnej časti strediska a následne postupne rozširovať prevádzku,“ spresnil riaditeľ.
Podľa jeho slov má lyžiarske stredisko vďaka modernizovanému zasnežovaniu lepšie predpoklady na skoršie otvorenie zjazdoviek, dlhšiu sezónu a viac dní denného aj večerného lyžovania. „Vďaka vyššiemu výkonu dokážeme efektívnejšie využiť aj kratšie obdobia s vhodnými mrazivými podmienkami,“ dodal Klocok.
Stredisko už tretí rok pokračuje predajom skipassov na zimnú sezónu v systéme dynamických cien Smart Pricing. „Cena skipassu sa automaticky prispôsobuje aktuálnemu dopytu, termínu, obsadenosti strediska či poveternostným podmienkam. Dynamický systém zároveň pomáha rovnomernejšie rozložiť návštevnosť počas celej sezóny. Motivuje lyžiarov využívať aj menej vyťažené termíny, čím prispieva k lepšiemu využitiu kapacít strediska, kratším čakacím lehotám a vyššiemu komfortu na svahoch,“ priblížila Jaššová.