Lyžiarske stredisko pri Kľačne chce spustiť sezónu počas prázdnin

Kľačno 1. decembra (TASR) - Najväčšie lyžiarske stredisko na hornej Nitre Skiarena Fačkovské sedlo pri Kľačne v okrese Prievidza plánuje spustiť zimnú sezónu v prípade priaznivého počasia počas vianočných prázdnin. Lyžiari za skipasy oproti minulému roku zaplatia viac. TASR o tom za lyžiarske stredisko informoval Rastislav Januščák.



"V prípade mrazov počítame aj so zasnežovaním, ale vzhľadom na nepriaznivé ceny energií len s malými vlekmi. Veľký vlek budeme prevádzkovať len pri priaznivých snehových podmienkach," priblížil Januščák.



Lyžiari za skipasy zaplatia túto sezónu viac. "Predpokladáme len minimálny cenový nárast skipasov, a to do piatich percent podľa vývoja spotových cien elektrickej energie," ozrejmil Januščák.



Lyžiarske stredisko má celkovo sedem zjazdoviek a štyri vleky, ako i jednu bežkársku trať. Súčasťou areálu je i salaš a ubytovanie. V jednom z apartmánových domov spoločnosť vybudovala i fotovoltické zariadenie. Cieľom projektu, ktorý financovala i z Operačného programu Kvalita životného prostredia, je zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe. Tá by sa však mala prejaviť až v letnej sezóne, dodal zástupca lyžiarskeho strediska.