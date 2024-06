Lyžiarske stredisko Ski Lysá ohlásilo ukončenie činnosti

Drienica 3. júna (TASR) - Lyžiarske stredisko Ski Lysá nad obcou Drienica v okrese Sabinov ohlásilo ukončenie svojej činnosti. Jeho súčasťou je i Hotel Šport a sedačková lanovka. Lanovku poslednýkrát spustili počas uplynulého víkendu (1. - 2. 6.).



Majitelia tvrdia, že po dvoch rokoch pandémie COVID-19, roku vysokých cien energií a po rekordne teplej zime v tomto roku už nie sú schopní stredisko ďalej prevádzkovať sami, bez pomoci.



"Požiadali sme vyšší územný celok (VÚC) o pomoc, alebo vstup do firmy. Bohužiaľ, niektorí poslanci nepochopili, že rozvoj turizmu na Slovensku je o podpore aj menších stredísk a aj súkromných firiem, či podnikateľov," uviedli.



Tvrdia, že majú dlhy vo výške približne milión eur, za ktorú by mohol VÚC kúpiť sedačkovú lanovku. "Ak by sme dostali nejakú finančnú podporu, sme ochotní to prevádzkovať aj s nulou, hocijako dlho," uviedol jeden zo spolumajiteľov Kamil Kozma. Ak sa nájde niekto, kto by chcel stredisko prevziať, za symbolickú sumu sú ochotní mu ho podľa jeho slov predať.



"Mrzí nás, že tamojšie stredisko končí svoju činnosť. Územiu v oblasti Čergova kraj ale chce pomôcť a venovať sa mu systematicky a koncepčne. Na každú tak dôležitú investíciu sa ale musíme dôkladne pripraviť a zodpovedne narábať s verejnými zdrojmi, hľadať efektívne riešenia, na ktoré je však potrebná všeobecná zhoda aj v poslaneckom zbore," reagovala pre TASR hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Ako spresnila, na májovom zasadnutí zastupiteľstva PSK sa schvaľoval ideový zámer, ktorého cieľom bolo zadefinovať kľúčové aktivity pre rozvoj celej destinácie cestovného ruchu Čergov, nie iba samotného lyžiarskeho strediska.



"Ide napríklad o vytvorenie trvalo udržateľného systému nosnej verejnej dopravy, modernizáciu prístupovej komunikácie z Drienice a rozvoj turistickej infraštruktúry. V informatívnom materiáli, predloženom na Zastupiteľstve PSK, sa spomínalo aj možné odkúpenie budovy lanovky v tamojšom stredisku, čo sa ale nestretlo so všeobecným súhlasom v poslaneckých kluboch, ako aj v samotnom zastupiteľstve," povedala Jeleňová.



V zmysle prijatého uznesenia PSK podľa jej slov zabezpečí spracovanie koncepcie podpory Čergova ako lokality s nadregionálnym významom, pričom tento región bude súčasťou Stratégie rozvoja cestovného ruchu pre celý Prešovský kraj, na ktorom aktuálne pracujú. "Takto synergicky už podporujeme územie Polonín či Domaše," dodala.