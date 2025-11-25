< sekcia Regióny
Lyžiarske stredisko Vernár plánujú otvoriť už tento týždeň
Svahy sú zasnežené na približne 70 percent. Najväčšou novinkou je sprevádzkovanie večerného lyžovania na malom vleku, ktoré doposiaľ vo Vernári nebolo.
Autor TASR
Vernár 25. novembra (TASR) - Výdatnú snehovú nádielku a mínusové teploty v uplynulých dňoch využili aj menšie lyžiarske strediská na podhorí Vysokých Tatier na zasnežovanie. Vo Vernári spúšťajú prevádzku dokonca už tento týždeň. Prevádzkovateľ strediska Vernár Studničky Ján Alexa pre TASR potvrdil, že v piatok 28. novembra od 16.00 h budú môcť lyžiari využiť jeden zo štyroch vlekov. Ďalšie strediská plánujú otvárať až v priebehu decembra.
„Je to asi prvýkrát v histórii, kedy sa nám podarí stredisko otvoriť už v novembri. Malý vlek bude v prevádzke v piatok a potom aj počas víkendu. Budúci víkend by sme chceli otvoriť na Mikuláša celé stredisko, všetky štyri vleky, aj náš najdlhší H130 s dĺžkou 800 metrov,“ uviedol Alexa s tým, že v uplynulých dňoch v stredisku nasnežilo približne 70 centimetrov prírodného snehu a neustále pokračujú aj v zasnežovaní zjazdoviek. Svahy sú podľa neho zasnežené na približne 70 percent. Najväčšou novinkou je sprevádzkovanie večerného lyžovania na malom vleku, ktoré doposiaľ vo Vernári nebolo. „Veríme, že to prioritne využijú ubytovaní hostia, ale aj lyžiari z okolia. Svah bude osvetlený počas celej zimy. Okrem toho sme investovali aj do zasnežovania, posilnili sme zasnežovacie systémy na pevné kanóny a šachty, takže sa nám zasnežuje jednoduchšie aj efektívnejšie a hlavne rýchlejšie,“ dodal Alexa.
Snežné delá spustili minulý týždeň aj v Lučivnej, nateraz však zasnežovanie prerušili vzhľadom na oteplenie. „Aktuálne sme asi len v jednej tretine, potrebujeme ešte aspoň dva týždne, aby sme všetko zasnežili. Teraz však musíme čakať na lepšie poveternostné podmienky,“ uviedol technický riaditeľ Snow park Lučivná Miroslav Šukola. Zasnežujú už aj stredisko Bachledka Ski & Sun, otvoriť ho plánujú 13. decembra. Najväčšou novinkou je tam nová zjazdovka Bachledka Freeride, vďaka ktorej bude v stredisku celkovo 13,4 kilometrov zjazdových tratí. Posilnili aj zasnežovanie a zrekonštruovali gastro prevádzky.
V Ski Centrum Smrečiny v Liptovskej Tepličke pribudne túto sezónu nový pripojovací vlek, ktorý lyžiarov zvezie z parkoviska až k lyžiarskej škôlke. Začať zasnežovať svahy chcú v stredu 26. novembra v noci. „Otvoriť celé stredisko, všetky štyri vleky, plánujeme pred Vianocami, ak všetko pôjde ako má, možno aj skôr,“ informoval prevádzkovateľ strediska Vladimír Žemba ml. Svahy v Skitatry Zadná Lopušná dolina začali zasnežovať ešte minulý týždeň, vzhľadom na oteplenie však nateraz nie je jasné, kedy spustia prevádzku. V druhom stredisku v Lopušnej doline by chceli sezónu otvoriť 25. decembra.
