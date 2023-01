Lyžiarske trate v stredisku Jahodná pre nevhodné podmienky zatvorili

Košice 4. januára (TASR) - Lyžiarske trate v stredisku Jahodná neďaleko Košíc pre nevhodné podmienky od stredy zatvorili. Pre TASR to potvrdil jeho vedúci Ján Petróci. Verí, že sezóna sa ešte rozbehne. Aktuálne čakajú na mrazy.



"Vysoké teploty spôsobili, že snehová vrstva sa znížila natoľko, že sme boli nútení stredisko postupne zavrieť. Najprv veľkú a potom aj detskú zjazdovku. Musíme počkať na vhodné teploty a dosnežiť," povedal s tým, že aktuálne sa možno v stredisku sánkovať. Pre návštevníkov je dispozícii aj čajovňa.



Podľa jeho slov ešte je čas na to, aby stredisko dosnežili. Pripomenul, že lyžiarsku sezónu otvorili 15. decembra. "Začali sme skoro. Teraz len musíme čakať na mrazy. Návštevnosť bola od spustenia sezóny priemerná. Nemožno povedať, že by bola veľmi dobrá," dodal.



Podobná situácia, keď v úvode roka museli stredisko pre počasie zatvoriť, bola podľa neho približne aj pred 12 rokmi. "Vtedy bol daždivý január, stredisko sme dočasne zavreli, potom dosnežili a vo februári opäť pršalo. Bola to asi najhoršia sezóna," doplnil Petróci. Verí, že situácia sa nezopakuje.