Lyžiarske trate v stredisku na Jahodnej opäť otvorili

Košice 23. januára (TASR) - Lyžiarske trate v stredisku Jahodná neďaleko Košíc vzhľadom na priaznivé podmienky opäť otvorili. Pre TASR to potvrdil jeho vedúci Ján Petróci s tým, že v piatok (20. 1.) spustili do prevádzky detskú a v nedeľu (22. 1.) hlavnú zjazdovku.



"Podmienky na lyžovanie sú dobré až veľmi dobré. Na detskej zjazdovke máme jeden vlek a vedľa je ďalšia detská - školská zjazdovka s vlekom. Sú tu aj lyžiarske škôlky a kurzy, kapacít je dostatok. V prevádzke ešte nie je jeden vlek na detskej zjazdovke a druhý na hlavnej," povedal.



Plnú prevádzku vlekov by chceli spustiť koncom tohto týždňa. "Snehu nie je toľko, koľko by sme si priali, ale tento týždeň by malo mrznúť, tak dosnežíme," dodal.



V sobotu (21. 1.) bola podľa Petróciho návštevnosť strediska veľmi vysoká. Skonštatoval však, že zaevidovali viac sánkarov a turistov než samotných lyžiarov.



Aktuálnu lyžiarsku sezónu otvorili na Jahodnej vlani 15. decembra. Trate boli pre nevhodné podmienky v dôsledku vysokých teplôt dočasne zatvorené od 4. januára.