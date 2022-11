Lyžovačka na Liptove túto zimu mierne zdražie

Liptovský Mikuláš 9. novembra (TASR) - Lyžovačka na Liptove bude počas tohtoročnej zimnej sezóny len mierne drahšia. Pre TASR to uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Podľa jej slov určite nepôjde o výrazné zdražovanie.



"Zatiaľ nemáme konkrétne čísla, čo sa týka cien skipasov, ale nemalo by ísť o nejaký markantný nárast. Prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk na Liptove sa budú snažiť zasnežiť svahy čo najviac ešte v tomto roku, energia je drahá a budú chcieť čo najviac ušetriť," skonštatovala Šarafínová.



Tohtoročnú sezónu v regióne hodnotí organizácia ako uspokojivú, i keď sa opäť nepodarilo dosiahnuť čísla spred pandemických rokov. Od januára do augusta 2022 klesol počet prenocovaní v porovnaní s rokom 2019 o zhruba 16 percent. "Cestovný ruch fungoval, konečne sa k nám vrátili aj zahraniční návštevníci. Zimná a letná sezóna ukázala, že Liptov je stále 'in'," priblížila Šarafínová.



Za prvých osem mesiacov roka prichádzali na Liptov najmä Slováci. Zo zahraničnej klientely sa postupne začali vracať Poliaci, ktorých bolo podľa Šarafínovej vidieť už vo februári na svahoch. Pridávali sa aj návštevníci z Česka.



Ako dodala, momentálne sa región pripravuje na zimnú sezónu a rozbehli sa rezervácie pobytov na zimnú dovolenku na Slovensku. Začiatkom decembra budú otvárať horské stredisko Jasná v Nízkych Tatrách, postupne sa podľa počasia pridajú ďalšie.