Lyžovačka v Tatranskej Lomnici sa začne v sobotu
Vysoké Tatry 17. decembra (TASR) - Horské stredisko Tatranská Lomnica spustí lyžovačku v sobotu 20. decembra. Na otvorenie zjazdoviek zo Skalnatého Plesa je ešte potrebné dosneženie a čaká sa na ochladenie. Informoval o tom riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.
Aktuálne inverzné počasie prinieslo do Vysokých Tatier dva svety - slnečné dni a plusové teploty vo vyšších polohách, naopak hmlu a mráz do nižšie položených častí tatranských stredísk. „Inverzia nám pomohla, pretože sme mohli spustiť technické zasnežovanie a doplniť zásoby snehu. Zasnežovali sme líniu od medzistanice Štart až do Tatranskej Lomnice. V zasnežovaní budeme pokračovať dovtedy, kým to umožnia podmienky,“ uviedol Slavkovský.
Prevádzkovateľ informoval, že v sobotu budú lyžiarom k dispozícii lanovky na Štart a pre turistov budú k dispozícii lanovky v línii z Tatranskej Lomnice až na Lomnický štít. Vo Vysokých Tatrách je lyžovačka možná aj na Štrbskom Plese, kde sú k dispozícii zjazdovky z Medvedej kopy, Turistická a Interski. Na Štrbskom Plese majú lyžiari k dispozícii aj novú osemmiestnu sedačkovú lanovku na Medvediu kopu.
Prevádzkovateľ informoval, že v sobotu budú lyžiarom k dispozícii lanovky na Štart a pre turistov budú k dispozícii lanovky v línii z Tatranskej Lomnice až na Lomnický štít. Vo Vysokých Tatrách je lyžovačka možná aj na Štrbskom Plese, kde sú k dispozícii zjazdovky z Medvedej kopy, Turistická a Interski. Na Štrbskom Plese majú lyžiari k dispozícii aj novú osemmiestnu sedačkovú lanovku na Medvediu kopu.