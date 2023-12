Lyžovačku na Drozdove pri Novej Bani chcú spustiť už o niekoľko dní

Nová Baňa 6. decembra (TASR) - Lyžiarske stredisko Drozdovo pri Novej Bani sa aktuálne pripravuje na otvorenie novej lyžiarskej sezóny. Manažér strediska Adam Bielik pre TASR uviedol, že prvých lyžiarov v tejto sezóne chcú privítať 15. decembra.



V stredisku aktuálne pokračujú so zasnežovaním zjazdoviek, ak sa v nasledujúcich dňoch neoteplí, spustené by mali byť podľa Bielika všetky tri vleky. Na zjazdovkách je aktuálne približne 30 centimetrov snehu, potrebná je však ešte ich finálna úprava. V stredisku pred novou sezónou vynovili sociálne zariadenia a investovali aj do vylepšenia infraštruktúry.



Lyžiarske stredisko Drozdovo sa nachádza na úpätí Pohronského Inovca a od Novej Bane je vzdialené približne desať kilometrov. Na svoje si tu prídu najmä rodiny s deťmi. Pre lyžiarov sú v stredisku dva vleky s dĺžkou 650 metrov, pre najmenších lyžiarov je dostupný detský vlek s dĺžkou 300 metrov.