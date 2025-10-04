Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Regióny

M. Antal: Mestskí policajti potrebujú jasnú legislatívu

.
Na snímke náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal (vpravo). Foto: TASR Pavel Neubauer

Okrem nového znenia zákona o obecnej polícii sľubuje štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská legislatívne zmeny aj v oblasti priestupkov.

Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Mestskí policajti potrebujú jasnú legislatívu, podľa ktorej by sa pri výkone služby mohli orientovať. V súvislosti s pripravovaným zákonom o obecnej polícii to počas odbornej konferencie na túto tému vo štvrtok (2. 10.) pre TASR uviedol náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal.

Aby legislatíva jednoznačne nám dávala jasné kompetencie v súvislosti s riešením napríklad aj neprispôsobivých občanov, čo je dnes veľmi diskutovanou témou,“ uviedol Antal.

Okrem nového znenia zákona o obecnej polícii sľubuje štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská legislatívne zmeny aj v oblasti priestupkov. „Máme na stole návrh novely priestupkového zákona, kde chceme postupovať rozšírením sankcií. Vieme, že sankcia 30 eur len spôsobuje vyššie náklady, pretože je nevymožiteľná od niektorých skupín obyvateľstva. Chceme zaviesť takzvané drobné obecné práce,“ uviedla Kurilovská.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili