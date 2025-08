M. Babnič: Mojou úlohou v TANAP-e je dokončenie procesov zonácie

Tatranská Lomnica 5. augusta (TASR) - Mojou úlohou v Tatranskom národnom parku (TANAP) je dokončenie procesov zonácie, to je to najdôležitejšie v každom národnom parku, aby sa nastavili jasné pravidlá a zóny. Uviedol to poverený riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič na utorkovej tlačovej konferencii v Tatranskej Lomnici.



„Ďalšou úlohou v TANAP-e je aj skvalitnenie služieb pre verejnosť, pretože národný park má slúžiť aj na rekreovanie verejnosti, samozrejme, s ohľadom na ochranu prírody. Konkrétnejšie úlohy by som nechal do budúcna, potrebujem sa najskôr zorientovať v situácii, ktorá momentálne v TANAP-e je a nastoliť si úlohy do budúcna,“ priblížil Babnič svoje vízie.



Michal Babnič vedie správu TANAP-u od 1. augusta, keď ho riadením poveril podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Dovtedy obsadzoval pozíciu riaditeľa Národného parku Nízke Tatry, ktorý viedol od januára 2024.