M. Belica: Mosty vo vlastníctve NSK patria k najmenej poškodeným

Nitra 26. augusta (TASR) - Technický stav mostov v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) na cestách druhej a tretej triedy patrí k najlepším na Slovensku. Uviedol to predseda NSK Milan Belica, ktorý svoje tvrdenie opiera o súhrnnú správu, ktorá monitoruje stav 526 mostov, ktoré má kraj vo svojom vlastníctve.



Belica zdôraznil, že tieto premostenia riek patria v rámci Slovenska k najmenej poškodeným, pretože sa o ne samospráva dobre stará. "My sme snáď jediný kraj, ktorý keď pri oprave ciest 'narazí' na most, tak z neho automaticky dáme dole povrch a uložíme naň novú hydroizoláciu. Je to relatívne lacná záležitosť, ale výrazne zvyšuje kvalitu mosta a chráni ho ďalšie roky. Okrem toho sme zriadili čatu, ktorá chodí po celom kraji a kontroluje stav našich mostov," uviedol.



Podľa správy, ktorá monitoruje mostné telesá vo vlastníctve NSK za obdobie rokov 2017 až 2022, je z 526 mostov v zlom stave 100, ďalších 21 je vo veľmi zlom a jeden v havarijnom stave. "To sú stavby, ktoré si naozaj vyžadujú našu pozornosť. Realizujú sa na nich prehliadky a spracúvajú sa, a postupne aj schvaľujú projektové dokumentácie na ich údržbu a rekonštrukcie. Vlani prebehlo celkovo 271 prehliadok mostov a v tomto roku ich bolo 82. Niektoré z nich sa už aj opravili," uviedol poslanec NSK Jozef Dvonč.



Pre budúce výzvy z Programu Slovensko 2021 - 2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR už krajskí poslanci schválili vypracovanie projektových dokumentácií pre 20 mostov v hodnote 1.250.000 eur. "Všetky sú na základe predchádzajúcej diagnostiky v stupni hodnotenia V., teda zlý a VI. veľmi zlý. Zaradené sú mosty s dĺžkou premostenia nad desať metrov. V roku 2022 bude opravených 20 mostov z celkového množstva 127, v kategórii poškodenia II. a III. stupňa," konštatuje sa v správe.



Dvonč pripomenul, že NSK v budúcnosti uvažuje aj o zavedení elektronického monitoringu mostov. "Zabezpečí to priebežné hodnotenie ich stavu. Bude to potrebné zabezpečiť aj technicky, zrejme by šlo o investíciu regionálnej správy údržby ciest. Určite by to pomohlo tomu, aby sme stav mostov v NSK minimálne udržali," dodal Dvonč.