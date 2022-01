Belica: Rád budem konfrontovať úspechy NSK s úspechmi Hattasa

Na snímke primátor mesta Nitra Marek Hattas. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 19. januára (TASR) – Verejná výzva primátora Nitry Mareka Hattasa a jeho tímu s názvom Hľadá sa župan, ktorej cieľom je nájsť do jesenných volieb vhodného kandidáta na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), svedčí o právnom vedomí pána poslanca Národnej rady SR. Reagoval tak na výzvu predseda NSK Milan Belica.,“ povedal pre TASR Belica.Spojené voľby do obecných, mestských a krajských samospráv sa budú konať na jeseň 2022. Podľa nitrianskeho primátora však zatiaľ nevidno žiadnu osobnosť, ktorá by mala záujem uchádzať sa o post predsedu NSK a zároveň by hájila hodnoty demokracie, otvorenosti a transparentnosti.,“ povedal Hattas, ktorý zdôraznil, že ako primátor krajského mesta potrebuje na strane predsedu kraja spoľahlivého, otvoreného a proaktívneho partnera. „?“ skonštatoval Belica.Podľa slov Hattasa potrebuje Nitriansky kraj predsedu, ktorý bude mať jasnú víziu, nebude sa báť nových projektov. „,“ reagoval Belica.Podľa slov predsedu NSK je Nitriansky samosprávny kraj dlhodobo lídrom medzi všetkými krajmi v oblasti hospodárenia. Desať rokov disponuje najlepším finančným zdravím a veľmi úspešne nakladá s majetkom, ktorého hodnota aj za ostatné volebné obdobie výrazne vzrástla. "," povedal Belica.