M. Bučko daroval krv už po 103-krát, robí to, lebo môže

Vranov nad Topľou 11. marca (TASR) – Hematologicko-transfúziologické oddelenie vranovskej nemocnice zaznamenalo vo štvrtok ráno jubilejného darcu. Na konte Michala Bučka (53) z Vranova nad Topľou je po štvrtkovom odbere sto darcovstiev krvi. Prvé tri, ktoré absolvoval ešte na vojenčine, medzi ne oficiálne nezarátal. Robí to, lebo rád pomôže, keď môže, informovala Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia, pod ktorú patrí aj vranovské lôžkové zdravotnícke zariadenie.



"Niekomu moja krv môže pomôcť a ja som zdravý, do 41 som aktívne hrával futbal, takže pomôcť môžem," vyjadril sa Bučko s tým, že darovaním krvi si zároveň vždy overí aj svoj zdravotný stav.



Je to práve motivácia pomáhať tým, ktorí to potrebujú, čo Bučka vedie k pravidelnému darcovstvu. Aj keď mal z ihly spočiatku strach, časom si na ňu zvykol. Vzácnosť krvi a potrebu darcovstva vnímal intenzívne aj doma, keď jeho dnes už zosnulý otec chodieval na dialýzu. Neskôr sa pravidelné odbery stali pre Bučka aj "spoločenským podujatím", keď chodieval darovať krv spolu s partiou kolegov a po odbere si vždy spoločne posedeli. "Bučko dosiaľ sám krv od iného darcu nepotreboval," uzavrela Fedáková.