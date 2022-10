M. Červenka: Trnavský kraj je pekné a atraktívne miesto na život

Trnava 18. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude uchádzať súčasný starosta obce Ratkovce Martin Červenka. Kandiduje ako nezávislý kandidát s podporou strany Hlas-SD. Rozhovor s Červenkom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu TTSK.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja?-



Starostovia a primátori majú plné zuby neschopnosti a nekompetentnosti predsedu TTSK Jozefa Viskupiča. S Matovičom majú v rodine, že len ich nápady sú dobré, nepotrebujú rady, všetci sú ich podriadení a nesmie sa im vecne oponovať. Pre tieto spôsoby chcú starostovia a primátori do čela TTSK niekoho spomedzi seba. Vybrali si mňa. Som dlhoročný starosta a člen predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska. Usúdili, že som odborne zdatný viesť samosprávny kraj. Trnavský kraj má na viac ako na súčasné vedenie. Musí byť pre starostov a primátorov partner, nie diktátor. Len tak naplno využijeme potenciál nášho kraja a jeho obyvateľom ponúkneme služby a rozvoj, ktoré si zaslúžia. Som nezávislý kandidát s podporou viac ako 100 starostov a primátorov. Sú to kolegovia, ktorí kandidovali a kandidujú za široké spektrum demokratických politických strán. Ich podpora je dôkazom, že v kraji je niečo veľmi zlé a treba to napraviť. Som rád, že sme našli spoločnú víziu rozvoja Trnavského samosprávneho kraja.







-V akom stave sa podľa vás nachádza Trnavský kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Trnavský kraj za posledných päť rokov neurobil žiadnu veľkú investíciu, ktorú by pocítili ľudia. Nie je vybudovaný žiadny veľký obchvat, okrem spackanej rekonštrukcie mosta v Hlohovci sa už roky 'kašle' na veľmi zlý stav mostov. Nestačí nazvať Trnavský kraj zdravým krajom, ako to urobilo súčasné vedenie, keď je doň problém dostať lekárov a iný personál. Nie je možné, aby sa vedenie kraja prizeralo, ako mu rušia vlakové spoje s nedostatočnou náhradou, ktorá Košičanom skráti cestu do Bratislavy o 20 minút, ale o hodinu predĺži cestu pracujúcim pri dennom dochádzaní do zamestnania v Trnavskom kraji. Predseda TTSK síce hovorí, že znížil dlh, ale to je len ohýbanie čísel. Reálne dlh kraja stúpol takmer o 10 miliónov eur.



Trnavský kraj je stále pekné a atraktívne miesto na život. Sú tu dobré pracovné príležitosti a pomerne slušne vybudovaná infraštruktúra. Sú tu možnosti na kultúrne vyžitie a aj dostatok príležitostí na aktívne trávenie voľného času a cestovný ruch. To všetko je tu najmä vďaka dobre hospodáriacim a prosperujúcim mestám a obciam i podnikateľom. Táto situácia bola doteraz pomerne stabilná, čo sa v dnešnej dobe však mení. Globálne hrozby ešte viac prehlbujú neschopnosť našej vlády riešiť reálne potreby spoločnosti. Ľudia strácajú pocit istoty. Trnavský samosprávny kraj za posledných päť rokov ničím výnimočným neprekvapil. Ak sa teda bavíme o pozitívnom prekvapení. Naopak, sľubovaná zmena k lepšiemu sa nielenže nedostavila, ale mnohé sa zhoršilo. Je pravdou, že niektoré rutinné veci, ako sú údržba ciest, nákup techniky, opravy a rekonštrukcie objektov kraja, pokračujú podobne ako to bolo predtým, čo je fajn. Trnavský kraj má oproti iným krajom aj pomerne dobrú cestnú infraštruktúru, ktorá sa priebežne v rámci možností udržiava. Horšie sú na tom mosty a obchvaty, ktoré boli a sú riešené v nedostatočnej miere, čo však, samozrejme, vyplýva aj z nedostatku zdrojov. Na druhej strane, úplne kriticky vnímam doslova 'rozhadzovanie' peňazí a nehospodárne nakladanie s nimi a majetkom. Tieto zdroje by mohli byť investované oveľa rozumnejšie. Mnohé veci by sme vedeli vyriešiť k lepšiemu, ak by sme čas strávený prípravou marketingových aktivít a prezentácií venovali službe občanom – napríklad pri serióznejšom pripomienkovaní cestovných grafikonov či príprave úsporných energetických riešení.





-Akým problémom Trnavský kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Kandidát na otázku neodpovedal.





-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnavskom kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne nasledujúce roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Kandidát na otázku neodpovedal.





-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Kandidát na otázku neodpovedal.







Okrem Červenku kandidujú v Trnavskom samosprávnom kraji na post predsedu Martin Beluský za ĽSNS, József Berényi za stranu Aliancia, Zdenko Čambal s podporou strán SNS a Smer-SD, nezávislý kandidát Roland Hakszer, Roman Chudý za stranu Život, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti, kandidát Hnutia Občan Národ Spravodlivosť Ivan Stanovič, za Republiku Veronika Temňáková a za koalíciu OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum Jozef Viskupič.