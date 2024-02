M. Chren: Komár tigrovaný sa zatiaľ v Ružinove nezabýval a nemnoží sa

Bratislava 22. februára (TASR) - Invázny komár tigrovaný sa zatiaľ v bratislavskom Ružinove nezabýval a nemnoží sa. Ide o druh, ktorý by za určitých podmienok mohol byť schopný prežiť zimu na Slovensku. Zatiaľ sa to však nepotvrdilo. Na sociálnej sieti to uviedol starosta bratislavského Ružinova Martin Chren.



"Tento rok zatiaľ u nás nebol nájdený žiaden exemplár tohto komára a nie je potvrdené, že by tohtoročnú zimu u nás naozaj aj prežil," poznamenal Chren. Dodal, že pre komára tigrovaného sa teraz netreba báť eboly, vírusu Ziky či horúčky dengue. "Je pravda, že tento druh komára je schopný prenášať niektoré takéto nákazy. Ale, jednak sa u nás zatiaľ tento komár neudomácnil, a jednak by sa takýmito chorobami musel najprv sám nakaziť," povedal starosta Ružinova.



Tento invázny druh komára by podľa Chrena nákazu prenášal tak, že by musel niekoho nakazeného pichnúť a potom pichnúť ďalšieho človeka. Poukázal tiež na to, že medzigeneračne sa takáto nákaza medzi komármi neprenáša. "Ak by u nás vlani aj bol nejaký nakazený komár, čo zjavne nebol, tak to neznamená, že by sa nákaza preniesla aj do jeho vajíčok a tohtoročných lariev," skonštatoval.



Chren upozornil, že aj keď komár tigrovaný na Slovensku zatiaľ nie je udomácnený, neskôr zrejme bude. "Klimatická zmena so sebou prináša veľa vecí - teplejšie letá, studenšie zimy, silnejšie prívalové dažde, na ktoré jednoducho nie je dimenzovaná napríklad kanalizácia na Nevädzovej, a aj nové druhy hmyzu. Vajíčka sa k nám môžu dostať napríklad spolu s tovarom," priblížil starosta.



Komáre sa množia v stojatej vode. Nemusí ísť len o močiare a dutiny stromov v lese, komárov sa dokážu narodiť v sude s vodou na záhrade, v podšálke kvetináča na balkóne či vo váze s kvetinami na cintoríne, vysvetlil Chren. "Základom úspechu boja proti komárom je nedovoliť to. Hlavné mesto bude tento rok napríklad opäť rozdávať zadarmo špeciálne tablety, ktoré takéto larvy bezpečnou cestou zničia," priblížil s tým, že chemické postreky priamo v meste nie sú zdravé a nemajú sa robiť.



Ružinov podľa Chrena komunikuje s magistrátom, ktorý koordinuje boj proti komárom v Bratislave. Magistrát je v kontakte so Slovenskou akadémiou vied (SAV), ktorá plánuje tento rok výskyt invázneho komára v Ružinove preventívne monitorovať.



Biomedicínske centrum SAV potvrdilo výskyt ázijského komára tigrovaného na Slovensku. Ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskytuje. Prenáša 22 rôznych vírusov, ako sú západonílsky vírus, dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica. Komára sa na Slovensku podarilo objaviť na základe zberu dát od verejnosti z minulého roka, konkrétne v oblasti Bratislavy. Vedci predpokladajú, že komár je tu usídlený, keďže išlo o viacero nálezov v rámci bratislavskej mestskej časti Ružinov.