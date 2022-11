M. Chren sa opätovne ujal vedenia Ružinova, sľub zložili aj poslanci

Bratislava 23. novembra (TASR) - Staronový starosta bratislavského Ružinova Martin Chren prevzal vedenie tejto mestskej časti na ďalšie štyri roky. Urobil tak v stredu na ustanovujúcom zasadnutí ružinovského miestneho zastupiteľstva. Spolu s ním zložili sľub aj noví miestni poslanci.



"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti a ochraňovať záujmy obce," zaviazali sa noví poslanci aj šéf miestnej samosprávy. Svojím slovom aj podpisom potvrdili, že ústavu i zákony budú pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.



Chren vo svojom príhovore pripomenul, že samosprávy čakajú ťažké časy, a to aj v súvislosti s energetickou krízou i dosahmi "rôznych vládnych balíčkov", ktoré zatrasú rozpočtami samospráv. Poslancom odkázal, že náročné obdobie zvládne len silná koalícia 25 poslancov, ktorým záleží na tom, aby sa v Ružinove žilo lepšie. Zdôrazňuje preto vzájomnú spoluprácu.



Podľa starostu nie je pravdepodobné, aby mali všetci rovnaký názor. To však podľa neho neznamená, že by sa malo rezignovať na niektoré z princípov, ako je slušnosť, vzájomný rešpekt či úcta k faktom. Verí v slušnú komunikáciu, vzájomné počúvanie sa a rešpekt, spoločné hľadanie riešení a rozhodovanie na základe argumentov.



Tesnú väčšinu v miestnom poslaneckom zbore budú mať v nasledujúcom volebnom období poslanci Tímu Ružinov. Do 25-členného miestneho zastupiteľstva sa ich dostalo 13. Za rovnakú stranu kandidoval aj Chren. Trojkoalíciu Team Bratislava, PS a SaS bude reprezentovať 11 poslancov. Jeden poslanec kandidoval ako nezávislý.