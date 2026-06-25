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M. Chren: V Ružinove vznikne nový prestupný terminál verejnej dopravy
Terminál vznikne na dnešnej konečnej zastávke autobusov MHD linky 39.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - V bratislavskej mestskej časti Ružinov vznikne na konci Ostredkov pri Súhvezdnej nový prestupný terminál verejnej dopravy. Na sociálnej sieti to oznámil ružinovský starosta Martin Chren. Rada partnerstva Bratislavského kraja ako hlavný orgán kraja pre rozdeľovanie eurofondov schválila šesť miliónov eur Ružinovu a štyri milióny pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
Terminál vznikne na dnešnej konečnej zastávke autobusov MHD linky 39. „Vznikne tu vlaková zastávka s bezpečným bezkonfliktným priechodom cez cestu i koľajisko aj s protihlukovou stenou,“ priblížil starosta s tým, že ju vybudujú ŽSR za asi 12 miliónov eur. Štyri milióny eur z nich dostali vo štvrtok schválené z fondov. V pláne je aj garážový dom s rozšírenou autobusovou zastávkou a s požičovňou elektrobicyklov na prízemí, ktorý vybuduje za zhruba šesť miliónov eur mestská časť.
V budúcnosti tu má pribudnúť aj konečná zastávka električky. „Súčasná ružinovská električková radiála sa predĺži o jednu zastávku a bude končiť na rovnakom mieste ako dnes autobus 39,“ uviedol Chren. Vznikne tak podľa jeho slov nový dopravný uzol verejnej dopravy, kde sa bude dať prestupovať medzi vlakom, električkou, autobusmi mestskej aj regionálnej dopravy, autom aj bicyklom.
„Tisíce ľudí, ktorí prichádzajú denne do nášho mesta z juhovýchodného smeru od Šamorína, budú môcť nechať auto doma a suchou nohou prestúpiť z vlaku rovno na autobus či električku,“ podotkol starosta. Po získaní financovania sa podľa jeho slov projekt posúva do fázy povoľovania, obstarávania a možno koncom budúceho roka by sa mohlo začať aj s výstavbou.
Terminál vznikne na dnešnej konečnej zastávke autobusov MHD linky 39. „Vznikne tu vlaková zastávka s bezpečným bezkonfliktným priechodom cez cestu i koľajisko aj s protihlukovou stenou,“ priblížil starosta s tým, že ju vybudujú ŽSR za asi 12 miliónov eur. Štyri milióny eur z nich dostali vo štvrtok schválené z fondov. V pláne je aj garážový dom s rozšírenou autobusovou zastávkou a s požičovňou elektrobicyklov na prízemí, ktorý vybuduje za zhruba šesť miliónov eur mestská časť.
V budúcnosti tu má pribudnúť aj konečná zastávka električky. „Súčasná ružinovská električková radiála sa predĺži o jednu zastávku a bude končiť na rovnakom mieste ako dnes autobus 39,“ uviedol Chren. Vznikne tak podľa jeho slov nový dopravný uzol verejnej dopravy, kde sa bude dať prestupovať medzi vlakom, električkou, autobusmi mestskej aj regionálnej dopravy, autom aj bicyklom.
„Tisíce ľudí, ktorí prichádzajú denne do nášho mesta z juhovýchodného smeru od Šamorína, budú môcť nechať auto doma a suchou nohou prestúpiť z vlaku rovno na autobus či električku,“ podotkol starosta. Po získaní financovania sa podľa jeho slov projekt posúva do fázy povoľovania, obstarávania a možno koncom budúceho roka by sa mohlo začať aj s výstavbou.