M. Chren: Vďaka fondom z rozpočtu EÚ postavíme ďalšiu ZŠ v Ružinove

Brusel/Bratislava 28. apríla (TAS) - Bratislavská mestská časť Ružinov získala ďalší grant z rozpočtu EÚ, čo jej umožní výstavbu druhej základnej školy na svojom území. Uviedol v Bruseli v rozhovore pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.



Ružinovský starosta bol súčasťou delegácie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v belgickom meste Liége, kde sa hovorilo o spolupráci medzi BSK a belgickou provinciou Liége.



"Môžem oznámiť, že mestská časť Ružinov získala grant z európskych fondov na výstavbu už druhej základnej školy v tomto roku," povedal pre TASR. Pripomenul, že v Ružinove neustále pribúdajú obyvatelia a mestská časť by potrebovala vybudovať až tri nové základné školy. Posledná bola v Ružinove postavená pred 55 rokmi, upozornil.



Doterajšie zanedbávanie výstavby nových škôl má zmeniť podľa jeho slov práve podpora získaná cez eurofondy. Jedna škola sa vďaka peniazom EÚ už v Ružinove stavia a teraz sa podarilo získať peniaze na výstavbu druhej školy na Ostredkovej ulici. Spresnil, že ide o rozšírenie už existujúcej školy, ale bude to so všetkými deviatimi triedami, novou telocvičňou a "všetkým, čo k tomu patrí".



"Hradené to bude zo zdrojov predošlého programovacieho obdobia EÚ na roky 2014-2021. Budeme sa však uchádzať aj o projekty v rámci nového programovacieho obdobia," vysvetlil Chren.



Ocenil, že táto možnosť nastala po snahách vedenia BSK aj priamo v Bruseli, ktoré vyústili do skutočnosti, že sa kraj môže uchádzať o eurofondy. Umožní to najmä takzvaná flexibilita, čiže presun európskych zdrojov z iných slovenských krajov na bratislavský.



"V minulosti Bratislava veľmi trpela na to, že síce je to bohatý región, ale samospráva bohatá nebola. Všade na Slovensku majú školy, ktoré sú poloprázdne, ale opravené a nádherné, kým v Bratislave, kde počet ľudí a detí prudko rastie, sme nemali možnosť do škôl investovať," upozornil Chren. Zmena k lepšiemu podľa jeho slov nastala za posledné tri roky, čo starostovia všetkých mestských častí Bratislavy privítali.



"V Ružinove sme vlani nedokázali umiestniť 150 detí vo veku nad tri roky. Tento rok plánujeme otvoriť tri nové škôlky a pripravujeme projekty aj z európskych fondov na výstavbu ďalších. Našim cieľom je v najbližších rokoch, možno už na budúci rok, dosiahnuť stav, keď všetky deti nad tri roky, ktoré do škôlky patria, budú môcť byť v nich umiestnené. Zároveň chceme uspokojiť aj dopyt zo strany rodičov mladších detí," zhodnotil ružinovský starosta.