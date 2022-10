M. Čupka bude mať v Novom Meste silnú podporu poslancov

Bratislava 30. októbra (TASR) - Trojkoalícia Team Bratislava, PS a SaS získala takmer všetky poslanecké miesta v miestnom zastupiteľstve bratislavského Nového Mesta. V 25-člennom poslaneckom zbore obsadia 23 miest. Za rovnakú koalíciu kandidoval aj nový starosta Nového Mesta Matúš Čupka. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov.



Za trojkoalíciu boli zvolení Eva Soldánová, Katarína Bilská, Ivan Drgoň, Marianna Mašátová Haliaková, Zuzana Krušinová, Katarína Augustinič, Tomáš Gajdoš, Pavol Troiak, Tomáš Halász, Katarína Gebhardtová, Filip Bolech, Jakub Mrva, Martin Vlačiky, Martina Kolláriková, Maroš Dulaj, Tomáš Liška, Bronislava Milčíková, Michal Fiabáne, Andrej Hajšel, Miloš Pagáč, Pavol Hric, David Kostlán a Adela Pekárková.



Občania do miestneho zastupiteľstva zvolili aj Tomáša Korčeka (nezávislý) a Andreja Árvu (Starostovia a nezávislí kandidáti).



Do miestneho zastupiteľstva sa dostalo 16 mužov a deväť žien.



Čupka získal vo voľbách podporu 55,39 percenta. Na druhom mieste skončila Zuzana Rattajová, ktorej dalo hlas 19,82 percenta voličov. Volebná účasť dosiahla 39 percent.