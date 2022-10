M. Čupka: Prioritou je vytváranie dostupného nájomného bývania

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) - V jesenných voľbách sa o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude uchádzať aj študent vysokej školy Maroš Čupka z Banskej Bystrice. Kandidovať bude za stranu Socialisti.sk a za jednu zo svojich priorít považuje zlepšenie verejnej dopravy v kraji. Rozhovor s Čupkom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na post predsedu BBSK.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?-



Moja kandidatúra je spojená s politickým hnutím Socialisti.sk, ktorého som súčasťou. Pred ohlásením kandidatúry som prekonával obdobie dlhého zvažovania. Finálne rozhodnutie som si odkladal do poslednej chvíle. Podpora rodiny a blízkych mi toto rozhodnutie uľahčila. Záujem mladých ľudí o komunálnu politiku je nízky a aj preto som sa rozhodol, že budem reprezentovať túto skupinu.







-V akom stave sa podľa vás kraj nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



BBSK je krajom veľkých rozdielov. Máme rozvinuté severozápadné okresy, východná časť, a špeciálne južná však patria k najzaostalejším častiam Slovenska. Viac ako 20-percentná nezamestnanosť a klesajúca kvalita verejných služieb spôsobujú, že ľudia odchádzajú preč. Špeciálne mladí, ktorí nemajú víziu žiť tam, kde sa narodili. Pozitívom kraja je jeho poloha v srdci Slovenska. Máme hory i roviny, prírodné krásy, historické pamiatky i úrodnú pôdu a kvalitnú vodu. Všetko toto nám predurčuje možnosti, kam sa môžeme uberať.







-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Medzi najzásadnejšie problémy patria ekonomické a sociálne rozdiely spojené s nezamestnanosťou a nedostatkom pracovných príležitostí. Nechcem však, aby sme sa museli spoliehať iba na zahraničné investície, ale aby sme využili prostriedky na vlastné projekty. K tomu patria rozvoj vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Zaujímal by som sa o železničnú dopravu, ktorú síce kraj nezriaďuje, chcel by som však komunikovať s ministerstvom dopravy. Štát síce poskytuje vlaky pre dôchodcov a študentov zdarma, zároveň im však chce rušiť spoje napríklad do Banskej Štiavnice či z Brezna do Tisovca. Dve okresné mestá Veľký Krtíš a Revúca ani vlakové spojenie nemajú, železnica tam však ide. Posledné, čo spomeniem, sú energetická a klimatická kríza. Kraj má množstvo budov, ktorých strechy sa môžu premeniť na zelené záhrady či malé elektrárne.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Chcem, aby kraj sprostredkoval viac financií na praktické projekty, ktoré budú nástrojom k efektívnemu nakladaniu financií na vytváranie sebestačnosti kraja. Týka sa to vytvárania lokálnych trhov a sociálnych podnikov, ktorých cieľom je v regiónoch zabezpečiť obeh domácej produkcie. Kraj ako zriaďovateľ stredných škôl by mohol vytvárať podmienky na výučbu aj tradičných remesiel a výroby, ktoré by priamo nadväzovali na lokálnu produkciu. Ďalším je vytváranie dostupného nájomného bývania, kde by sme nevyužité priestory alebo celé objekty prestavali na byty. Prípadne by sme sa snažili získať aj nové nevyužívané objekty od obcí a miest. Bol by som rád, keby sme naštartovali projekt vlastného dopravného podniku. Ako príklad beriem Ústecký kraj v Českej republike, ktorý sa pustil do tohto projektu. Vďaka nemu kraj šetrí finančné prostriedky a dokáže flexibilnejšie zabezpečovať spoje.



Medzi ďalšie výzvy patrí zvyšovanie nárokov na starostlivosť o seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Potrebujeme vytvoriť koncepciu, ktorá zabezpečí základnú opatrovateľskú službu priamo v pohodlí ich domovov a bola by dostupná pre všetkých. Chcem tiež vytvoriť podmienky pre rozvoj agroturizmu, lokálnych poľnohospodárov a chovateľov prepojiť s reštauračnými a ubytovacími prevádzkami.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Kandidujem ako člen politického hnutia, a tak mám okolo seba niekoľko ľudí, ktorí mi pomáhajú.







O post predsedu BBSK zabojujú v októbrových voľbách okrem Čupku ďalší siedmi kandidáti. Ako nezávislí kandidujú Ondrej Lunter a Adrian Polóny. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Marek Kotleba z ĽSNS, Michal Albert za Komunistickú stranu Slovenska, Miroslav Suja za hnutie Republika a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. Rudolf Huliak kandiduje za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti.