Drobňák: Počas sviatkov by sme nemali zabúdať ani na obetu vojakov

Veľkrop 31. októbra (TASR) – Dobrovoľníci pripomínajú potrebu spomienky na padlých vojakov počas sviatočných dní. Ako uviedol Martin Drobňák z Klubu vojenskej histórie Beskydy, na najväčšom vojnovom cintoríne severovýchodného Slovenska, ktorý sa nachádza v obci Veľkrop v okrese Stropkov, je pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Podľa jeho slov aj v týchto sviatočných dňoch by si ľudia mali spomenúť na ich obetu.



Pri Veľkrope sa uskutočňovala najmä od začiatku roka 1915 intenzívna bojová činnosť. Následkom nej vznikol po vzdialení sa frontu v rokoch 1916 až 1918 nad obcou tento vojnový cintorín, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. "Vznikal tak, že pozostatky z provizórnych hrobov zo širokého okolia boli exhumované a privezené na toto miesto," priblížil Drobňák.



O cintorín sa začal klub bližšie zaujímať pred desiatimi rokmi, keď pripravoval publikáciu zameranú práve na mapovanie týchto pietnych miest v severovýchodnej časti Slovenska. "V rámci tohto výskumu sme navštívili aj obec Veľkrop, kde sme si chceli pozrieť vojnový cintorín, o existencii ktorého sme našli dokumenty vo Vojenskom historickom archíve," vysvetlil Drobňák.



Spoločne s obcou Veľkrop sa rozhodli túto pamiatku zachrániť. "Obnova sa uskutočňovala od roku 2010 do roku 2018. Väčšinu prác v prvých rokoch nám zabralo čistenie cintorína od náletových drevín, popadaných drevín, pňov a podobne. Od roku 2012 sme po vypracovaní plánu obnovy odbornými architektmi začali so samotnou realizáciou obnovy. Väčšinu prác vykonávali dobrovoľníci a nadšenci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia," priblížil Drobňák.



Z obdobia prvej svetovej vojny sa podľa jeho ďalších slov zachovalo veľmi málo dokumentov. Na základe tých dostupných zistili okrem toho, ako cintorín pôvodne vyzeral, aj zopár mien vojakov - približne 11, ktorí sú na tomto mieste pochovaní. "V súčasnosti pátrame v matrikách, lebo my vieme na základe dobových vojenských máp zistiť, aké vojenské jednotky bojovali v tomto priestore," poznamenal Drobňák.



Okrem komplexnej rekonštrukcie tam dobrovoľníci vlani vybudovali aj náučný chodník, skvalitňoval sa prístup k tomuto pietnemu miestu, v čom chcú pokračovať aj v budúcom roku. "V rámci dobrovoľníckych pracovných táborov pracuje na cintoríne každoročne 40 až 50 dobrovoľníkov. Odpracovali sa tu tisícky hodín," dodal Drobňák.