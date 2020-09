Duban: BFF rokuje s nemocnicami o umožnení splácania ich záväzkov

Bojnice 24. septembra (TASR) - Vlastník pohľadávok voči nemocniciam naďalej rokuje s jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, ako i Ministerstvom zdravotníctva SR o umožnení splácania ich záväzkov. V reakcii na končiacu takzvanú exekučnú amnestiu nemocníc to pre TASR uviedol konateľ BFF Central Europe Marek Duban.



"V tejto veci sme mali už niekoľko stretnutí s cieľom zabrániť hroziacim exekúciám a súčasne umožniť nemocniciam splácať svoje dlhy," doplnil Duban.



Nemocniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) hrozí, že im budúci rok zablokujú exekútori účty. Len bojnická nemocnica eviduje záväzky voči súkromným dodávateľom vo výške niekoľko miliónov eur. Problém sa podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku týka i štátnych zdravotníckych zariadení. Avizoval, že chcú vládu požiadať o predĺženie exekučnej amnestie pre nemocnice až do roku 2025, ako aj o oddlženie ďalších nemocníc, nielen štátnych. Systém, ktorý je nastavený zo zdravotného poistenia, podľa neho nestačí financovať nemocnice.



Snahou Ministerstva zdravotníctva SR je, aby v zdravotníckych zariadeniach k exekúciám vôbec nedošlo. To dlhodobo spolupracuje s ministerstvom financií na riešení, ktoré by zamedzilo medziročnému narastaniu záväzkov po lehote splatnosti. Rovnako podľa rezortu pokračujú rokovania o možných dodatočných zdrojoch pre systém verejného zdravotného poistenia. Definitívne rozhodnutie zatiaľ prijaté nebolo.