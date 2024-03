M. E. Zacharová zo Svitu má 101 rokov, nevynechala ešte žiadne voľby

Svit 23. marca (TASR) - Méta Eleonóra Zacharová z podtatranského mesta Svit má 101 rokov, no ani vysoký vek jej nezabránil, aby šla v sobotu voliť. "Chodím voliť preto, lebo tu žijem a chcem, aby sme sa mali lepšie. Odkedy žijem vo Svite, ani raz som voľby nevynechala. Od začiatku som bola presvedčená o svojom kandidátovi, sledujem, čo sa deje, a myslím si, že som dobre volila," uviedla pre TASR.



Súčasná politika je podľa nej "pod úroveň" a treba to zmeniť. Upozornila, že Slovensko potrebuje inteligentných ľudí, ktorí sa politike rozumejú. Najlepším prezidentom doteraz bol podľa nej Rudolf Schuster. Do volebnej miestnosti na Základnej škole Komenského prišla pešo v spoločnosti svojej najlepšej kamarátky Ľubice Kuzmíkovej. "Ja som sa s takou osobu ešte nestretla, vždy dodáva energiu, je skvelá a je stále aktívna vo všetkých kluboch, ktoré v meste máme," zdôraznila.



Zacharová sa narodila 19. februára 1923 v Norimbergu, počas života vychovala tri deti. Na Slovensko prišla v 40. rokoch minulého storočia počas druhej svetovej vojny. Najprv žila s manželom na Liptove a po tragickom požiari domu sa v roku 1948 presťahovala do Svitu. Ako uviedla, v tom čase bolo pod Tatrami veľa žien a po vojne nikto nič nemal, aj napriek tomu to bolo pre ňu krásne obdobie. Pracovala v telefónnej centrále, dokonca ju vyhlásili za najlepšiu pracovníčku v Chemosvite.



"Bola som poslankyňou osem rokov, aj sudkyňa z ľudu, venovala som sa tomuto štátu, lebo tu žijem, mám rada Slovákov a vôbec ľudí, mám to šťastie, že žijem medzi dobrými ľuďmi," dodáva Zacharová a tvrdí, že na Slovensku je viac ako 80 rokov "na dovolenke". Vysokého veku sa podľa vlastných slov dožíva aj vďaka tomu, že sa nevie hnevať a nič jej nechýba.



Vo Svite je celkovo sedem volebných miestností a počet oprávnených voličov je takmer 6100. Predseda volebnej komisie na okrsku číslo 7 Štefan Vartovník uviedol, že okrem Zacharovej majú zapísaných aj ďalších voličov, ktorí majú viac ako 90 rokov. "K jednej 95-ročnej voličke máme prísť domov s prenosnou urnou. Pani Zacharová nás veľmi prekvapila, že prišla pešo. Ale my ju poznáme ako vitálnu pani," skonštatoval.