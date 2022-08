M. Galbavý: Značenie ulíc na trnavskom Špíglsále nemyslí na obyvateľov

Trnava 12. augusta (TASR) – V poradí už druhý kandidát na primátora mesta Trnavy v nadchádzajúcich jesenných voľbách Marián Galbavý vyjadril výhrady k novému dopravnému značeniu v obytnej štvrti Špíglsál, ktoré v uplynulých dňoch realizovalo v lokalite mesto. So svojím tímom urobil prieskum u obyvateľov štvrte na danú tému, uviedol to na piatkovej tlačovej besede.



"Celkovo sme počas dvoch dní oslovili 53 obyvateľov dotknutých ulíc v ich domácnostiach. Až 53 percent respondentov uviedlo, že im zmeny nevyhovujú a 28 percent opýtaných označilo zmeny za skôr nevyhovujúce, čo dokopy robí až 81 percent ľudí, ktorým zmeny rozhodne nepomohli žiť lepší život v Trnave. Naopak, iba osem percent obyvateľov má na zmeny pozitívny názor," uviedol. Podľa neho dopravné zmeny aj v tejto trnavskej lokalite vzhľadom na všeobecne známe dopravné okolnosti sú určite potrebné. Má však výhrady na základe získaných poznatkov, že problematika nebola s občanmi načas a adekvátne komunikovaná a neboli zohľadnené ich potreby.



Zmena na Špíglsále spočíva v novom vyznačení jednosmerných ulíc, cyklochodníkov a parkovacích miest. Tých podľa slov jednej z obyvateliek Ivany Žambokréty malo ubudnúť, obyvatelia majú problémy dostať sa k vlastným domom, prípadne vojsť na svoje pozemky a podobne. "Za dva a pol dňa, čo maľovali nové značenie, sa nám otočil život naruby," uviedla na tlačovej besede. Galbavý zároveň prezentoval riešenie, ktoré by podľa neho zohľadnilo námietky obyvateľov. Cyklochodníky nie je potrebné vyznačovať takmer v každej z ulíc, v uličkách by bolo umožnené parkovanie len rezidentom, na hlavnej trase štvrte by fungovali ďalšie parkovacie miesta.



Trnavská radnica na svojom webe k problematike nového značenia uvádza, že štvrť danými opatreniami prestane slúžiť ako záchytné parkovisko pre tých, ktorí idú do centra mesta či na stanicu. Zavŕšením dopravných zmien bude zavedenie regulácie statickej dopravy v tejto lokalite.



Galbavý ohlásil svoju kandidatúru ako nezávislý s podporou politických strán Sloboda a Solidarita (SaS), Občianski demokrati Slovenska (ODS), Šanca a Demokratická strana (DS). Okrem neho zverejnili záujem o kandidatúru ako nezávislí aj súčasný primátor Peter Bročka, Branislav Baroš a Matej Lančarič a za Kresťanskodemokratické hnutie Zuzana Bošnáková.