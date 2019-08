M. Gándhího pripomína nová lipová aleja, vysadili ju na Liptove

Podľa zoológa Jaroslava Kompiša je lipa ochranným stromom rodín a symbolicky vysádzaným velikánom Slovenska.

Jakubovany 2. augusta (TASR) – Indického mysliteľa Mahátmá Gándhího pripomína nová lipová aleja v Jakubovanoch, okres Liptovský Mikuláš. Symbolických 150 líp vysadili v prvý augustový deň pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



„Liptov síce zatiaľ nenavštevujú veľké počty indických návštevníkov, no Gándhího odkaz nepozná hranice. Záleží nám na zelenom Liptove. Preto sme radi, že môžeme takúto aktivitu podporiť a darovať Liptovu niekoľko nových stromov. Tie časom môžu skrášliť naše okolie a byť príjemným miestom prechádzok aj pre turistov a návštevníkov regiónu,“ povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Podľa zoológa Jaroslava Kompiša je lipa ochranným stromom rodín a symbolicky vysádzaným velikánom Slovenska. „Je uctievaná od nepamäti. Najstaršiu lipu na Slovensku vysadil pred 718 rokmi v Bojniciach Matúš Čák Trenčiansky. Výber líp bol pre nás aj preto jednoznačný. Aleja bude príjemným oživením nádherného liptovského regiónu,“ uviedol zoológ s tým, že Gándhího by prechádzka po liptovskej lipovej aleji určite nadchla.



Za nápadom výsadby aleje pri príležitosti 150. výročia narodenia Gándhího stoja Slovindia O.Z., spoločnosť Slovensko-indického priateľstva na čele so zakladateľkou Annou Galovičovou a Zookontakt.